O nouă formă de magnetism, confirmată de cercetători. Descoperirea ar putea schimba viitorul calculatoarelor și al electronicii

Magneții sunt utilizați într-o gamă largă de tehnologii moderne, de la motoare electrice și echipamente industriale până la dispozitive de stocare a informațiilor. Deși magnetismul este studiat de foarte mult timp, oamenii de știință continuă să descopere proprietăți surprinzătoare ale materialelor. O cercetare recentă aduce noi dovezi privind existența unei forme distincte de magnetism, numită altermagnetism, care ar putea deschide noi perspective pentru dezvoltarea electronicii viitorului.

Potrivit ScienceDaily, cercetătorii de la laboratorul american SLAC au prezentat dovezi experimentale care confirmă proprietățile acestui fenomen. Rezultatele, publicate pe 4 noiembrie 2026, sunt importante pentru înțelegerea comportamentului magnetic al materialelor și ar putea contribui la dezvoltarea unor tehnologii mai performante pentru procesarea și stocarea informațiilor.

Ce este altermagnetismul și cum se diferențiază de magnetismul clasic

Pentru a înțelege importanța descoperirii, trebuie pornit de la modul în care apare magnetismul. Acesta este determinat de proprietățile cuantice ale electronilor și de felul în care aceștia se organizează în interiorul unui material.

Un rol esențial îl are spinul electronic, o proprietate cuantică ce contribuie la comportamentul magnetic al materiei.

În cazul feromagnetismului, întâlnit în materiale precum fierul, momentele magnetice ale unui număr mare de electroni se aliniază în aceeași direcție. Astfel apare o magnetizare netă, responsabilă pentru câmpul magnetic caracteristic magneților obișnuiți.

Antiferomagnetismul funcționează după un principiu diferit. În aceste materiale, momentele magnetice se orientează în direcții opuse, compensându-se reciproc. Din acest motiv, materialul nu prezintă, în ansamblu, o magnetizare netă semnificativă.

Altermagnetismul reprezintă o a treia categorie de ordine magnetică, distinctă de cele două forme cunoscute. Și în acest caz, momentele magnetice se compensează, însă materialele prezintă proprietăți electronice specifice, care nu se regăsesc în aceeași combinație la antiferomagneții convenționali.

Această particularitate este deosebit de interesantă pentru cercetători, deoarece permite existența unor proprietăți electronice influențate de ordinea magnetică, fără ca materialul să genereze neapărat un câmp magnetic exterior puternic.

De ce este importantă confirmarea experimentală a fenomenului

În fizică, formularea unei teorii reprezintă doar primul pas. Pentru ca un fenomen să fie acceptat și înțeles pe deplin, cercetătorii trebuie să identifice caracteristici care pot fi observate și măsurate în condiții experimentale.

Altermagnetismul a atras deja atenția comunității științifice prin proprietățile sale teoretice și prin primele rezultate experimentale. Noile dovezi prezentate de cercetătorii de la SLAC contribuie la consolidarea înțelegerii acestui tip de ordine magnetică și a modului în care influențează comportamentul electronilor.

Descoperirea are relevanță pentru fizica materiei condensate, ramură a fizicii care studiază proprietățile colective ale particulelor din materiale solide.

Unul dintre principalele obiective ale cercetătorilor este să înțeleagă mai bine relația dintre structura magnetică a materialelor și modul în care electronii se deplasează și interacționează în interiorul acestora.

Controlarea acestor proprietăți ar putea avea implicații importante pentru viitoarele componente electronice.

Cum ar putea influența altermagnetismul calculatoarele viitorului

Una dintre cele mai promițătoare direcții de aplicare este spintronica, un domeniu al electronicii care urmărește utilizarea spinului electronilor pentru procesarea și stocarea informațiilor.

Spre deosebire de electronica tradițională, care se bazează în principal pe sarcina electrică a electronilor, spintronica încearcă să valorifice și această proprietate cuantică.

Materialele altermagnetice prezintă un interes deosebit deoarece combină compensarea momentelor magnetice cu proprietăți electronice specifice, care ar putea fi exploatate în proiectarea unor dispozitive avansate.

Printre posibilele aplicații investigate se numără:

Memorii de nouă generație, care ar putea beneficia de metode alternative de stocare a informațiilor;

Componente electronice mai rapide, prin controlarea proprietăților electronilor;

Dispozitive cu un consum energetic redus, în funcție de materialele și tehnologiile utilizate;

Sisteme de procesare a informațiilor, care ar putea valorifica avantajele spintronicii.

Un alt avantaj potențial este posibilitatea dezvoltării unor componente magnetice fără necesitatea generării unor câmpuri magnetice externe puternice. Acest aspect ar putea simplifica anumite arhitecturi electronice și ar putea permite integrarea unor funcții noi în dispozitive de dimensiuni reduse.

Cât de aproape suntem de apariția tehnologiilor bazate pe altermagnetism

Deși rezultatele cercetărilor sunt promițătoare, acest lucru nu înseamnă că vom avea în curând calculatoare echipate cu procesoare bazate pe altermagnetism.

Trecerea de la confirmarea unui fenomen fizic la dezvoltarea unui produs comercial presupune numeroase etape. Oamenii de știință trebuie să identifice materialele potrivite, să înțeleagă modul în care pot controla proprietățile acestora și să găsească metode eficiente de fabricare a componentelor.

De asemenea, orice tehnologie nouă trebuie să demonstreze că oferă avantaje concrete în ceea ce privește performanța, consumul de energie, fiabilitatea și costurile de producție.

Prin urmare, aplicațiile comerciale ale altermagnetismului sunt încă un obiectiv de cercetare, nu o tehnologie disponibilă pe scară largă.

Confirmarea proprietăților acestui fenomen reprezintă însă un pas important pentru fizica modernă. Descoperirea arată că magnetismul, deși studiat de generații întregi de cercetători, continuă să ofere perspective noi, care ar putea contribui la dezvoltarea calculatoarelor, a memoriilor digitale și a electronicii de generație următoare.