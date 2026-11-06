Rusia ar fi acceptat să livreze Iranului 90 de lansatoare pentru rachete folosite în războiul din Ucraina

Rusia ar fi încheiat un acord pentru furnizarea către Iran a 90 de lansatoare destinate unor rachete ghidate de precizie utilizate de armata rusă în războiul din Ucraina. Informația apare într-o serie de documente militare obținute de publicația Financial Times și sugerează că Moscova continuă să consolideze capacitățile militare ale Teheranului, în ciuda propriilor nevoi de armament de pe frontul ucrainean.

Potrivit documentelor, Iranul a fost identificat prin numele de cod „K-10”, utilizat de industria rusă de apărare pentru a ascunde identitatea unor clienți externi. Comanda ar viza 90 de lansatoare APU-L, concepute pentru utilizarea rachetelor ghidate LMUR, cunoscute și sub denumirea Izdeliye 305.

Dezvăluirea oferă noi indicii despre amploarea cooperării militare dintre Moscova și Teheran și despre disponibilitatea Rusiei de a furniza echipamente militare avansate unui aliat strategic.

Cum a fost identificat Iranul în documentele militare rusești

Informațiile au fost descoperite după ce Financial Times a intrat în posesia unei scrisori trimise în mai 2024 de compania rusă Vympel către biroul de proiectare KBM. Documentul solicita urgentarea livrării unor componente necesare fabricării a două tipuri de lansatoare pentru rachete, APU-L și APU-305.

Vympel avertiza că întârzierile ar putea afecta nouă contracte aflate deja în planul de producție.

Scrisoarea conținea și o evidență a comenzilor pentru șapte clienți ruși și doi beneficiari străini. Printre aceștia se număra China, care solicitase 192 de lansatoare APU-305. Celălalt client era menționat exclusiv prin codul „K-10”, pentru care erau prevăzute 90 de lansatoare APU-L.

Jurnaliștii au stabilit că denumirea respectivă era utilizată de Rosoboronexport, agenția de stat responsabilă de exporturile de armament ale Rusiei, pentru a desemna Iranul.

Identitatea cumpărătorului a fost confirmată prin compararea cu alte documente militare în care același cod apărea în contracte pentru avioane de antrenament Yak-130. Într-unul dintre acestea, beneficiarul era menționat explicit ca fiind „K-10, Iran”.

Alte documente din 2023, provenite de la o companie din grupul Rostec, indicau fabricarea a șase aeronave Yak-130 pentru același client. Informațiile coincid cu livrările confirmate ulterior de partea iraniană și de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI).

Această corespondență între documentele de producție și livrările cunoscute a permis identificarea Iranului drept beneficiarul comenzii de lansatoare.

Ce sunt rachetele rusești Izdeliye 305

Lansatoarele comandate de Iran sunt destinate rachetelor ghidate LMUR, cunoscute și sub numele Izdeliye 305. Acestea au fost dezvoltate de industria militară rusă pentru a fi utilizate împotriva unor obiective terestre, inclusiv a țintelor aflate în mișcare.

Racheta a fost prezentată public în 2021 și a intrat în dotarea armatei ruse în anul următor. Ulterior, a fost utilizată în operațiunile militare desfășurate în Ucraina.

Una dintre caracteristicile evidențiate de specialiști este viteza ridicată. Potrivit unui reprezentant al organizației ucrainene Dallas Analytics, care a pus documentele la dispoziția Financial Times, racheta poate atinge aproximativ 230 de metri pe secundă.

Sistemul permite și ghidarea după lansare, ceea ce oferă posibilitatea ajustării traiectoriei în funcție de evoluția țintei.

Lansatoarele APU-L sunt concepute pentru elicopterele de atac Mi-28 și pot transporta câte două rachete LMUR. Modelul APU-305 este destinat transportării unei singure rachete.

Iranul a început deja să primească elicoptere Mi-28 din Rusia

Interesul Teheranului pentru lansatoarele APU-L este legat și de achiziția elicopterelor rusești Mi-28, aeronave compatibile cu acest sistem.

În noiembrie 2023, viceministrul iranian al apărării, Mehdi Farahi, anunța că pregătirile pentru introducerea elicopterelor Mi-28 în dotarea forțelor armate iraniene fuseseră finalizate.

La începutul anului 2026 au apărut și primele imagini publice care indicau prezența acestor aeronave în Iran. În ianuarie, Mohammad Taheri, jurnalist al agenției iraniene Tasnim, a publicat fotografia unui elicopter Mi-28, însoțită de un mesaj referitor la intrarea acestuia în serviciul militar.

Ulterior, pe internet au apărut și alte imagini cu un astfel de elicopter într-un hangar din Teheran. Analiștii care au examinat fotografiile au reușit să identifice locația aeronavei într-o bază aeriană iraniană.

Prezența elicopterelor explică interesul Iranului pentru lansatoarele comandate din Rusia. Totuși, imaginile disponibile nu confirmă și livrarea celor 90 de echipamente menționate în documentele obținute de Financial Times.

Moscova continuă cooperarea militară cu Teheranul, în ciuda războiului din Ucraina

Dezvăluirile apar într-un moment în care relațiile militare dintre Rusia și Iran au devenit tot mai strânse. Cele două state au colaborat inclusiv în domeniul tehnologiilor militare și al schimbului de informații cu relevanță strategică.

Potrivit unor oficiali occidentali din serviciile de informații citați de Financial Times, cooperarea dintre Moscova și Teheran s-ar fi intensificat și mai mult în contextul conflictului din Orientul Mijlociu din 2026.

Informațiile contrastează cu declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump, care a susținut că Rusia oferă foarte puțin sprijin Iranului sau chiar deloc.

Nicole Grajewski, cercetătoare asociată la Carnegie Endowment for International Peace, consideră că această comandă demonstrează disponibilitatea Moscovei de a continua aprovizionarea militară a Teheranului, chiar dacă armata rusă are propriile necesități urgente în Ucraina.

În opinia sa, Rusia pare tot mai puțin preocupată de eventualele reacții negative ale statelor occidentale față de colaborarea sa militară cu Iranul.

De ce sprijinul militar acordat Iranului are totuși anumite limite

Chiar dacă Moscova și Teheranul au devenit parteneri apropiați, Rusia trebuie să țină cont de propriile interese diplomatice și de relațiile cu alte state din Orientul Mijlociu, dar și cu Statele Unite.

Hanna Notte, directoarea programului Eurasia din cadrul Centrului James Martin pentru Studii de Neproliferare, a explicat pentru Financial Times că Rusia încearcă să sprijine Iranul fără să ajungă într-o situație care să îi afecteze celelalte relații internaționale.

Potrivit expertei, ajutorul militar oferit Teheranului poate avea o importanță considerabilă în anumite operațiuni, însă nu este suficient pentru a schimba decisiv evoluția unui conflict.

În plus, războiul din Ucraina continuă să consume cantități importante de muniție și echipamente militare rusești. În acest context, decizia de a aloca resurse pentru exportul unor sisteme avansate către Iran este relevantă pentru înțelegerea priorităților Moscovei.

Rămâne însă o necunoscută importantă: dacă cele 90 de lansatoare au ajuns efectiv în Iran. Documentele analizate de Financial Times arată că echipamentele au fost incluse în planurile de producție pentru perioada 2024-2025, dar nu oferă o confirmare clară a livrării acestora.