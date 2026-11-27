Numărul dispozitivelor Android care ajung la cumpărători cu programe malware deja instalate a crescut de peste două ori într-un singur an, potrivit unui raport publicat de Kaspersky pe 26 noiembrie 2026. Fenomenul nu se limitează la telefoane și tablete, ci afectează și televizoare cu Android TV, sisteme multimedia auto și ceasuri inteligente pentru copii.

Unele dintre aceste amenințări sunt integrate direct în firmware sau în aplicațiile de sistem. Astfel, ele pot obține privilegii extinse, pot funcționa fără știrea utilizatorului și sunt mult mai greu de eliminat decât aplicațiile malițioase instalate în mod obișnuit.

Cercetătorii avertizează că infectarea poate avea loc înainte ca produsul să fie cumpărat. În primele zece luni ale anului 2026, două familii de malware, Triada și Keenadu, au fost responsabile pentru 88% dintre infecțiile detectate în această categorie. Ambele au o arhitectură modulară și pot desfășura activități periculoase, de la interceptarea comunicațiilor până la extragerea informațiilor personale.

Numărul dispozitivelor Android cu malware preinstalat s-a dublat într-un an

Statisticile Kaspersky arată o creștere semnificativă a numărului de dispozitive Android pe care au fost identificate programe malițioase instalate înainte de comercializare. În intervalul noiembrie 2025 – octombrie 2026, numărul detecțiilor a urcat de la 410.334 la 872.172.

Creșterea nu a fost uniformă de la o lună la alta, însă tendința generală a rămas ascendentă. În decembrie 2025, cercetătorii raportau 565.499 de dispozitive afectate, iar în februarie 2026 cifra ajunsese la 665.697. În aprilie au fost identificate 739.886 de cazuri, iar în iulie s-a înregistrat cel mai ridicat nivel al perioadei: 917.586 de dispozitive. În octombrie, numărul detecțiilor a coborât la 872.172.

Evoluția infecțiilor raportate de Kaspersky între noiembrie 2025 și octombrie 2026

Una dintre particularitățile acestor amenințări este modul în care ajung pe dispozitive. Spre deosebire de malware-ul descărcat ulterior de utilizator, programele preinstalate pot fi deja incluse în firmware, software-ul de bază care controlează componentele hardware, sau în aplicațiile furnizate din fabrică.

Această metodă de infectare complică eliminarea amenințărilor. O simplă revenire la setările din fabrică nu garantează că dispozitivul va fi curățat. Dacă programul malițios este integrat în firmware, acesta poate supraviețui ștergerii datelor și reinstalării aplicațiilor.

Cum ajunge malware-ul pe dispozitive înainte ca acestea să fie cumpărate

Conform analizei Kaspersky, una dintre principalele vulnerabilități este lanțul de aprovizionare. Acesta poate fi compromis în mai multe puncte, de la producția componentelor hardware până la dezvoltarea și instalarea software-ului.

Specialiștii au identificat trei scenarii principale prin care dispozitivele pot ajunge infectate la cumpărători.

Primul presupune integrarea intenționată a unor backdoor-uri de către producători care comercializează componente contrafăcute sau produse foarte ieftine. Aceste mecanisme creează căi de acces neautorizat și pot permite atacatorilor să execute operațiuni pe dispozitiv fără ca proprietarul să observe.

Al doilea scenariu implică furnizori care livrează firmware compromis de către subcontractanți rău intenționați. În astfel de situații, compania care comercializează produsul poate să nu știe că software-ul primit a fost modificat și include componente periculoase.

A treia posibilitate apare atunci când producătorii legitimi își construiesc firmware-ul folosind proiecte open-source sau componente software provenite de la terți. Dacă mediul de dezvoltare ori una dintre aceste componente este compromisă, versiunea finală poate conține malware, fără ca problema să fie detectată înainte de comercializare.

Aceste atacuri sunt dificil de prevenit tocmai pentru că infectarea se produce înainte ca dispozitivul să ajungă în posesia utilizatorului. Din exterior, produsul poate părea perfect funcțional, deși sistemul său de operare include deja programe malițioase.

Triada și Keenadu sunt responsabile pentru 88% dintre infecții

În primele zece luni ale anului 2026, două familii de malware au reprezentat cea mai mare parte a amenințărilor preinstalate identificate pe dispozitivele Android. Triada și Keenadu au însumat 88% dintre infecțiile detectate de specialiștii Kaspersky.

Triada se bazează pe o arhitectură modulară, care îi permite să introducă instrucțiuni malițioase în aplicațiile instalate pe dispozitiv. Printre funcțiile sale se numără interceptarea mesajelor SMS și a apelurilor, precum și furtul datelor de autentificare.

Un element care face această amenințare deosebit de dificil de eliminat este accesul la nivel de sistem obținut prin intermediul firmware-ului. Triada poate interacționa cu procese importante ale sistemului de operare și poate introduce module malițioase direct în memoria aplicațiilor vizate. Acestea pot fi atât aplicații de sistem, cât și programe instalate ulterior de proprietar.

Keenadu, la rândul său, a fost identificat pe peste 220.000 de dispozitive în aceeași perioadă. Și această familie de malware utilizează o structură modulară, care le permite atacatorilor să descarce de la distanță componente suplimentare și să le integreze în aplicațiile vizate.

Efectele pot varia de la manipularea clicurilor pentru generarea unor venituri frauduloase din publicitate până la extragerea informațiilor stocate pe dispozitiv. Keenadu are și un mecanism de activare întârziată: poate aștepta aproximativ două luni și jumătate înainte de a comunica cu serverul de comandă și control. Această întârziere îngreunează identificarea comportamentului suspect imediat după achiziționarea produsului.

Televizoarele inteligente și ceasurile pentru copii pot fi infectate din fabrică

Malware-ul preinstalat nu reprezintă un risc exclusiv pentru telefoanele și tabletele Android. Kaspersky a identificat familii de programe malițioase și pe dispozitive care, de regulă, nu sunt considerate la fel de expuse amenințărilor informatice.

Printre acestea se numără Dwphon, descoperit pe ceasuri inteligente destinate copiilor, și Vo1d, identificat pe dispozitive Android TV utilizate pentru streaming. O altă amenințare menționată de cercetători este BADBOX, care completează lista programelor malițioase capabile să afecteze produse din categorii diferite.

Riscurile nu trebuie subestimate. Aceste dispozitive pot avea acces la date personale, la conexiunea la internet și, în anumite situații, la alte echipamente conectate la aceeași rețea. În consecință, un televizor sau un ceas inteligent compromis poate deveni o poartă de acces către informații sensibile ori către infrastructura informatică a unei companii.

Creșterea numărului de infecții evidențiază o problemă care nu poate fi rezolvată doar prin prudența utilizatorilor. Atunci când malware-ul este instalat înainte de comercializare, securitatea depinde în mare măsură de integritatea producătorilor, a furnizorilor și a întregului lanț de aprovizionare.