OpenAI şi Anthropic ar putea lansa propriile smartphone-uri, cu AI permanent activ şi modele de 100 de miliarde de parametri

Investiţiile uriaşe în infrastructura de inteligenţă artificială pun presiune pe companiile din domeniu, care trebuie să găsească noi surse de venit pentru a justifica sumele cheltuite. În acest context, OpenAI, Anthropic şi alţi jucători din industrie ar putea intra pe piaţa smartphone-urilor, încercând să concureze direct cu producători consacraţi precum Apple şi Samsung.

Spre deosebire de telefoanele actuale, dispozitivele dezvoltate de companiile AI ar pune accentul pe asistenţi inteligenţi capabili să funcţioneze permanent, să anticipeze nevoile utilizatorilor şi să execute sarcini complexe cu intervenţie minimă din partea acestora. O parte dintre operaţiuni ar fi procesate direct pe telefon, însă funcţiile mai solicitante ar putea apela la puterea de calcul a centrelor de date.

O asemenea strategie ar permite companiilor să transforme smartphone-ul într-o nouă platformă de distribuţie pentru serviciile AI, extinzându-şi baza de utilizatori şi oportunităţile de a genera venituri din abonamente.

Cristiano Amon, directorul general al Qualcomm, a dezvăluit că unele companii aflate în avangarda inteligenţei artificiale au început deja să lucreze la propriile dispozitive. Potrivit acestuia, există cerinţe pentru smartphone-uri capabile să ruleze continuu modele AI cu aproximativ 100 de miliarde de parametri, un obiectiv tehnologic ambiţios pentru următorii ani.

Fără să dezvăluie numele companiilor implicate, Amon a explicat că unele dintre acestea au stabilit deja obiective concrete pentru 2028. Mai exact, ele îşi doresc dispozitive capabile să menţină în funcţiune modele AI de asemenea dimensiuni pe perioade îndelungate, inclusiv în fundal.

Declaraţiile sugerează că viitoarele telefoane ar putea fi proiectate în jurul inteligenţei artificiale încă de la început, în loc să adauge funcţii AI peste o platformă concepută în principal pentru aplicaţiile tradiţionale.

Rularea locală a unor modele AI cu 100 de miliarde de parametri presupune cerinţe hardware considerabile. Pe lângă un procesor performant, un asemenea dispozitiv ar avea nevoie de multă memorie RAM, spaţiu de stocare rapid şi o soluţie eficientă de gestionare a consumului energetic şi a temperaturii.

Toate acestea ar putea creşte semnificativ costurile de fabricaţie. Iar dacă telefonul ar trebui să combine procesarea locală cu accesul permanent la servicii AI din cloud, ar apărea şi cheltuieli suplimentare pentru infrastructură şi conectivitate.

În aceste condiţii, rămâne de văzut la ce preţ ar putea fi comercializate primele modele şi dacă utilizatorii ar fi dispuşi să plătească suplimentar pentru funcţii AI avansate. O altă întrebare importantă este dacă producătorii vor încerca să compenseze costurile hardware prin abonamente lunare, după un model de afaceri deja utilizat pentru numeroase servicii de inteligenţă artificială.

Printre companiile despre care se speculează că ar putea dezvolta smartphone-uri proprii se numără OpenAI, Anthropic şi Meta. Deocamdată, declaraţiile lui Cristiano Amon nu identifică explicit firmele la care acesta face referire, astfel că implicarea lor în proiecte concrete de telefoane nu poate fi considerată confirmată pe baza acestor informaţii.

Google se află într-o situaţie diferită, având deja o prezenţă solidă pe piaţa dispozitivelor mobile prin telefoanele Pixel, procesoarele Tensor şi sistemul de operare Android. În schimb, pentru companii precum OpenAI şi Anthropic, lansarea unui smartphone ar reprezenta o extindere majoră din zona serviciilor software către hardware.

Dacă aceste planuri se concretizează, piaţa telefoanelor inteligente ar putea intra într-o nouă etapă de competiţie, în care diferenţele dintre dispozitive nu vor mai fi date în primul rând de camere, ecrane sau puterea brută de procesare, ci de capacitatea asistenţilor AI de a înţelege contextul şi de a îndeplini sarcini în mod autonom.

Rămâne însă o problemă esenţială: cât de profitabile pot deveni aceste dispozitive şi dacă veniturile obţinute din vânzarea telefoanelor şi a abonamentelor AI vor reuşi să justifice investiţiile necesare. Până la apariţia unor produse concrete şi a unor preţuri oficiale, succesul unui asemenea pariu rămâne incert.