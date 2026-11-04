Atac cu cuţitul asupra a patru persoane, în Galaţi. Agresorul, trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat

Un bărbat acuzat că a atacat cu un cuţit patru persoane, într-un loc public, a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Una dintre victime a suferit răni care i-au pus viaţa în pericol, iar celelalte trei au avut nevoie de până la 30 de zile de îngrijiri medicale. Fapta s-ar fi petrecut pe 9 august 2026. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, în timpul atacului, inculpatul ar fi aplicat multiple lovituri de cuţit celor patru persoane, vizând zone vitale ale corpului.

Una dintre victime a suferit leziuni care i-au pus viaţa în pericol. Pentru celelalte trei persoane, medicii au stabilit perioade de îngrijiri medicale cuprinse între 15 şi 30 de zile. Agresiunea s-a petrecut în prezenţa mai multor martori, iar violenţele au tulburat ordinea şi liniştea publică, potrivit anchetatorilor.

Procurorul a finalizat urmărirea penală la data de 30 octombrie 2026 şi a dispus trimiterea în judecată a inculpatului, care se află în arest preventiv. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Galaţi, procurorii solicitând menţinerea măsurii arestului preventiv. Instanţa va analiza acuzaţiile şi va decide asupra vinovăţiei inculpatului.