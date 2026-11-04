Investiții imobiliare la Galați: Amortizare record din chirie și prețuri accesibile

Piața imobiliară din Galați furnizează o surpriză de proporții în cadrul celei mai recente analize naționale ce evaluează evoluția prețurilor și a chiriilor în 72 de localități din România. Realizat pe baza a peste 50.000 de anunțuri imobiliare active publicate în ultimele 45 de zile până la sfârșitul lunii octombrie 2026, studiul plasează municipiul Galați pe primul loc la nivel național în ceea ce privește randamentul investițiilor imobiliare.

Galațiul este orașul din România în care cumpărarea unui apartament cu două camere se amortizează cel mai rapid din chirie, devansând de departe marile metropole ale țării și oferind un raport excelent între costul de achiziție și venitul lunar generat.

Conform datelor centralizate de VDI.ro https://vdi.ro/presa/octombrie-2026, prețul median pentru un apartament cu două camere în Galați se situează la valoarea de 64.700 de euro, ceea ce corespunde unui tarif de 1.320 de euro pe metru pătrat, stabilit în urma analizei a 328 de oferte active. Această cotație plasează orașul pe locul 57 din cele 72 de localități analizate, menținând piața locală în zona accesibilă a clasamentului național.

Prin comparație, în Cluj-Napoca — cel mai scump oraș din țară — metrul pătrat la două camere ajunge la 3.419 euro, în timp ce în Capitală media este de 2.141 de euro pe metru pătrat. Prețurile temperate din Galați https://vdi.ro/widget-preturi?utm_source=email&utm_medium=presa&utm_campaign=raport-2026-10-national le oferă cumpărătorilor oportunitatea de a achiziționa locuințe la costuri rezonabile, departe de valorile prohibitive din polii de dezvoltare ai țării.

Adevăratul punct forte al pieței imobiliare gălățene îl reprezintă însă piața chiriilor. Cu o chirie mediană stabilită la 390 de euro pe lună pentru un apartament cu două camere, Galațiul reușește performanța de a oferi cel mai scump randament din țară raportat la prețul de vânzare. Astfel, un proprietar care achiziționează o locuință cu două camere în Galați își poate recupera integral investiția în doar 13,8 ani exclusiv din chirie.

La polul opus se află localitatea Baciu din județul Cluj, unde perioada de amortizare se extinde la nu mai puțin de 26 de ani. Acest decalaj masiv transformă Galațiul într-o destinație extrem de atractivă pentru investitorii care caută plasamente financiare sigure și profitabile pe piața rezidențială.