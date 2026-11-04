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    Bătrân de 71 de ani din Galaţi, trimis în judecată pentru tentativă de omor după ce a înjunghiat un om în piept

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Bătrân de 71 de ani din Galaţi, trimis în judecată pentru tentativă de omor după ce a înjunghiat un om în piept

Ioana TanaseComunitate04.11.2026

Bătrân de 71 de ani din Galaţi, trimis în judecată pentru tentativă de omor după ce a înjunghiat un om în piept

Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, după ce ar fi atacat cu un briceag un alt bărbat, în urma unui conflict izbucnit în martie 2025. Victima a suferit răni care i-au pus viaţa în pericol. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de 10 spre 11 martie 2025.

Anchetatorii susţin că, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul de 71 de ani şi-ar fi atacat victima mai întâi cu pumnii, lovind-o în zona capului, iar ulterior ar fi folosit un briceag, cu care a înjunghiat-o în zona toracelui. Leziunile provocate au fost suficient de grave încât să îi pună victimei viaţa în primejdie, potrivit concluziilor anchetei.
Procurorul a finalizat cercetările la data de 28 octombrie 2026 şi a dispus trimiterea bărbatului în judecată, în stare de libertate. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Galaţi, instanţa care va judeca acuzaţia de tentativă de omor.

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