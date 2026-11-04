Un adolescent de aproape 15 ani din Galați şi-a înjunghiat un prieten cu o şurubelniţă, în piept

Un adolescent de 14 ani şi 11 luni este cercetat pentru tentativă de omor, după ce ar fi lovit cu o şurubelniţă în piept un alt băiat, în vârstă de 14 ani şi două luni. Incidentul s-a petrecut într-un apartament din municipiul Galaţi, iar victima a suferit răni care i-au pus viaţa în pericol.
Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, incidentul a avut loc în seara zilei de 1 noiembrie 2026, pe fondul unui conflict spontan. Anchetatorii susţin că adolescentul ar fi atacat victima cu o şurubelniţă, lovind-o în zona toracelui. Leziunile suferite au fost grave şi i-au pus viaţa în pericol.
La data de 2 noiembrie, procurorul a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru tentativă de omor. Faţă de minor a fost luată măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul poliţiştilor de la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.