Now Reading: Un adolescent de aproape 15 ani din Galați şi-a înjunghiat un prieten cu o şurubelniţă, în piept

1
  • 01

    Un adolescent de aproape 15 ani din Galați şi-a înjunghiat un prieten cu o şurubelniţă, în piept

Light Dark

Un adolescent de aproape 15 ani din Galați şi-a înjunghiat un prieten cu o şurubelniţă, în piept

Ioana TanaseComunitate04.11.2026

Un adolescent de aproape 15 ani din Galați şi-a înjunghiat un prieten cu o şurubelniţă, în piept


Un adolescent de 14 ani şi 11 luni este cercetat pentru tentativă de omor, după ce ar fi lovit cu o şurubelniţă în piept un alt băiat, în vârstă de 14 ani şi două luni. Incidentul s-a petrecut într-un apartament din municipiul Galaţi, iar victima a suferit răni care i-au pus viaţa în pericol.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, incidentul a avut loc în seara zilei de 1 noiembrie 2026, pe fondul unui conflict spontan. Anchetatorii susţin că adolescentul ar fi atacat victima cu o şurubelniţă, lovind-o în zona toracelui. Leziunile suferite au fost grave şi i-au pus viaţa în pericol.

La data de 2 noiembrie, procurorul a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru tentativă de omor. Faţă de minor a fost luată măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul poliţiştilor de la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

0In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry0Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

415 voturi MonitorulDeGalati.ro

BeautyStartupconsultanta achizitii publiceAdmitereDetectivMica Publicitate 2OnReminderVeterinar

Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp