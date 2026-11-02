Oportunităţi de carieră şi istorie militară la Tecuci: Elevii sunt invitaţi la atelierul educativ „Cariera militară – de la trecut la prezent”, organizat de Muzeul „Teodor Cincu” şi Jandarmeria Galaţi

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci, în parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi – Detaşamentul 4 Tecuci, pregăteşte un eveniment deosebit dedicat tinerei generaţii. Joi, 5 noiembrie 2026, începând cu ora 11:00, sediul muzeului tecucean va găzdui atelierul educativ intitulat „Cariera militară – de la trecut la prezent”. Manifestarea este concepută pentru a aduce mai aproape de elevi şi tineri istoria, tradiţiile şi misiunile Jandarmeriei Române, oferindu-le în acelaşi timp o perspectivă realistă şi atractivă asupra oportunităţilor şi responsabilităţilor pe care le presupune o carieră în uniformă.

Programul evenimentului va debuta cu o prezentare ghidată a expoziţiei tematice „Jandarmeria Română 1850–2020”, un itinerariu fascinant prin etapele de dezvoltare şi momentele de glorie ale acestei instituţii fundamentale a statului român. Pe lângă incursiunea istorică, participanţii vor putea studia îndeaproape eşantioane de armament şi echipamente specifice aflate în dotarea curentă a jandarmilor, având ocazia unică de a înţelege latura tehnică şi operaţională a muncii de teren.

O componentă esenţială a atelierului o constituie dialogul direct dintre tineri şi reprezentanţii Jandarmeriei. Cadrele militare le vor vorbi participanţilor despre rolul crucial pe care instituţia îl are în menţinerea ordinii publice, despre paşii necesari pentru urmarirea unei cariere militare, dar şi despre prevenirea faptelor antisociale, importanţa comportamentului responsabil şi respectarea legii în comunitate. Prin această iniţiativă, organizatorii îşi propun să cultive în rândul tinerilor spiritul civic, respectul faţă de valori şi rigoarea unei profesii dedicate siguranţei naţionale.

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