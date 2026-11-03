Lansare de carte la Galaţi în Cimitirul Sfântul Lazăr

Galaţiul va fi martorul unui eveniment literar complet neconvenţional, la graniţa dintre nostalgie, umor şi amintiri dureroase din copilărie. Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, de la ora 11:00, gălăţeanul Claudiu Peruşco, fost regizor şi producător general în televiziune la Bucureşti, îşi lansează cel mai recent roman, intitulat „Cartierul fără Soare” şi apărut la editura Datagroup.

Locul ales pentru întâlnirea cu cititorii este unul absolut neaşteptat: Cimitirul Sfântul Lazăr (cunoscut şi ca Cimitirul Gheorghe Lazăr, de pe centura oraşului). Evenimentul face parte dintr-un turneu de 67 de micro-lansări atipice — câte una pentru fiecare capitol al cărţii —, desfăşurate de autor pe unde l-a tăiat capul, de la acoperişuri de bloc şi tramvaie, până la holuri de şcoală.

Alegerea cimitirului nu reprezintă un simplu gest de epatare, ci o reverenţă plină de căldură făcută memoriei: micro-lansarea va avea loc chiar la mormântul prietenului din copilărie care a inspirat povestea cărţii. Departe de orice solemnitate rigidă, haine pretenţioase sau exprimare formală, autorul le promite gălăţenilor o întâlnire relaxată sub deviza „nu parastas, dar nici apret”. În locul discursurilor sobre şi al muzicii clasice pe fundal, participanţii vor fi primiţi cu clătite, smântână şi dulceaţă de vişine — mâncărurile preferate ale personajului care a dat viaţă romanului şi ale cartierului de la marginea Galaţiului în care a crescut scriitorul.

Romanul „Cartierul fără Soare” explorează o copilărie şi o adolescenţă trăite intens într-un cartier gălăţean dur, populat de găşti, bătăi şi pericole, dar şi de prima dragoste, prietenii sincere şi beri reci băute pe faleza înaltă a Dunării.

Deşi s-a rupt de umbrele cartierului pentru a fonda o trupă de teatru studenţesc şi a construi o carieră de succes în televiziunea centrală, Claudiu Peruşco revine la rădăcini, transformând lansarea într-o invitaţie deschisă la poveşti despre oraş şi oamenii care i-au marcat existenţa. Punctul de întâlnire este poarta principală a Cimitirului Sfântul Lazăr, sâmbătă, la ora 11:00.

Întrucât autorul îşi doreşte un dialog cald şi direct cu fiecare participant, numărul de locuri este limitat, iar cei care doresc să ia parte la eveniment sunt rugaţi să se înscrie în prealabil printr-un mesaj privat transmis scriitorului.