Oţelul Galaţi a jucat duminică după-amiază pe teren propriu cu UTA Arad în cea de-a 17-a etapă din Superligă. Oţelarii au avut lovitura de start şi au avansat în jumătatea adversă în căutarea unei victorii după o perioadă de 10 etape secetoase. Vremea rece a adus în tribune mai puţini spectatori ca de obicei, dar cei care s-au încumetat să vină la stadion şi-au încurajat favoriţii cu multă căldură.

Echipa gălăţeană a făcut un presing avansat în jumătatea adversă. Pedro Nuno (min.1 şi min.11) a încercat să profite de terenul îngheţat şi a testat vigilenţa portarului oaspete. Căpitanul Paul Iacob (min.17) a deschis scorul după o fază fixă la care au mai contribuit Paulino şi Matei Frunză. Paulino (min.29) a fost la un pas să dubleze avantajul, dar şutul său a fost respins în extremis de goalkeeperul de la UTA. Peste două minute, acelaşi Paulino a reluat pe lângă poartă din poziţie favorabilă.

La reluare, Aradul a încercat să revină în joc şi a avansat în jumătatea noastră. În min.55 Dur-Bozoancă a fost la post la şutul lui Tzionis. Roş-alb-albaştrii s-au retras deliberat în propria jumătate de teren şi au încercat să surprindă pe contraatac. Abdallah (min.63) şi-a încercat norocul, dar şutul său s-a dus peste poartă. În replică, Ciobanu (min.68) a ratat execuţia unei lovituri de la 25 metri din poziţie centrală. Pe final, UTA a presat şi a forţat egalarea, dar reduta gălăţeană a rezistat şi tabela de marcaj nu s-a mai modificat. Oţelul Galaţi îşi ia o mască de oxigen, obţine prima victorie după trei luni de zile şi se menţine pe locul 14 cu 16 puncte.

Rezultat final: Oţelul Galaţi – UTA Arad 1-0 (1-0). Antrenorul Rui Duarte a folosit formula: Dur-Bozoancă – Sylla, Zator, Iacob, Kazu (min.56 Christopoulos) – Ciobanu, Lungu, Pedro Nuno (min.77 Fernandes) – Frunză (min.56 Bordun), Paulino (min.87 Aftene), Andrezinho.