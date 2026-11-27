Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER) a anunţat astăzi, vineri, 27 noiembrie 2026, că în zilele de luni, 30 noiembrie, şi marţi, 1 decembrie 2026, declarate zile de sărbătoare legală nelucrătoare, Centrele de Relaţii cu Utilizatorii — inclusiv cel din Galaţi — nu vor desfăşura activitate cu publicul.

Activitatea la ghişee va fi reluată miercuri, 2 decembrie 2026, conform programului obişnuit de funcţionare.

Unde pot semnala gălăţenii eventualele avarii în minivacanţă

Reprezentanţii DEER precizează că, pe toată durata minivacanţei de Sfântul Apostol Andrei şi Ziua Naţională a României, echipele operative de intervenţie rămân în permanenţă la datorie pentru remedierea rapidă a oricăror disfuncţionalităţi în alimentarea cu energie electrică.

Utilizatorii din judeţul Galaţi pot semnala deranjamentele non-stop (24/7) la următoarele numere de telefon:

Numărul local de deranjamente Galaţi: 0236 929;

Numărul gratuit Telverde (Zona Muntenia Nord – judeţele Galaţi, Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Prahova şi Vrancea): 0800 500 205.

Canale online pentru verificarea întreruperilor

Totodată, consumatorii pot verifica în timp real starea reţelelor sau pot transmite sesizări prin canalele digitale ale operatorului: