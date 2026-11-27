Judeţul Galaţi se numără printre zonele în care Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva desfăşoară lucrări de împădurire în campania de toamnă. Potrivit instituţiei, în această perioadă sunt programate plantări pe 61 de hectare de teren forestier din judeţ. La nivel naţional, Romsilva şi-a propus să regenereze în această toamnă 2.147 de hectare de pădure aflate în proprietatea publică a statului. Dintre acestea, 910 hectare vor fi regenerate prin plantări, iar alte 1.237 de hectare prin regenerare naturală.

Galaţiul ocupă locul al cincilea în clasamentul suprafeţelor programate pentru împădurire, după judeţele Brăila (peste 200 de hectare), Călăraşi (130 de hectare), Tulcea (95 de hectare) şi Teleorman (78 de hectare). În judeţul Ialomiţa sunt prevăzute plantări pe 53 de hectare.

Peste 4,5 milioane de puieţi, plantaţi în această toamnă

Pentru campania din această toamnă, Romsilva va folosi peste 4,5 milioane de puieţi produşi în pepinierele proprii. Printre speciile care vor fi plantate se numără stejarul pedunculat, stejarul brumăriu, cerul, gârniţa, plopul alb şi negru, salcia şi salcâmul. Pe lângă noile împăduriri, vor fi realizate lucrări de completare a plantaţiilor existente pe 501 hectare şi de refacere a plantaţiilor afectate de calamităţi pe alte 884 de hectare.

Bilanţul împăduririlor din 2026

În campania de primăvară a acestui an, Romsilva a regenerat 7.814 hectare de pădure din proprietatea publică a statului. Din această suprafaţă, 2.735 de hectare au fost regenerate prin plantări, iar 5.079 de hectare prin regenerare naturală. Au fost plantaţi aproximativ 20,06 milioane de puieţi. Pentru întregul an 2026, programul regiei prevede regenerarea a 9.500 de hectare de pădure, dintre care 3.580 de hectare prin împăduriri şi 5.920 de hectare prin regenerare naturală.

Romsilva https://www.rosilva.ro/ precizează că la acţiunile de plantare participă, în fiecare an, voluntari, elevi, profesori, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, companiilor şi autorităţilor locale. Regia asigură puieţii şi asistenţa tehnică necesară desfăşurării lucrărilor. Potrivit bilanţului instituţiei, în ultimii şase ani au fost regenerate 83.584 de hectare de pădure aflate în proprietatea publică a statului, fiind plantaţi peste 155 de milioane de puieţi forestieri.