Companiile care şi-au depus la timp documentele pentru prelungirea sediului social sau reînnoirea mandatului administratorilor nu vor mai risca să devină inactive fiscal din cauza întârzierilor instituţiilor statului. Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au introdus o procedură prin care firmele pot dovedi direct că şi-au îndeplinit obligaţiile legale, chiar dacă modificările nu au fost încă înregistrate în evidenţele oficiale.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avizat ordinul ANAF care permite luarea în considerare a documentelor justificative prezentate de contribuabili, fără ca situaţia fiscală a acestora să depindă exclusiv de actualizarea bazelor de date ale instituţiilor competente. Măsura vizează firmele care au făcut în termenul legal demersurile necesare pentru prelungirea valabilităţii sediului social, reînnoirea mandatului administratorilor sau modificarea altor informaţii obligatorii, dar ale căror solicitări nu au fost încă procesate.

Până acum, întârzierile administrative puteau avea consecinţe serioase pentru aceste companii, inclusiv pierderea statutului de contribuabil activ fiscal, deşi firmele îşi îndepliniseră obligaţiile în termen.

Ce documente trebuie să prezinte firmele la ANAF

Potrivit noii proceduri, companiile pot prezenta organului fiscal competent două categorii de documente:

actele care dovedesc prelungirea valabilităţii sediului social, reînnoirea mandatului administratorilor sau remedierea problemei administrative;

dovada că solicitarea de înregistrare a modificărilor a fost depusă la instituţia competentă în termenul legal.

Pe baza acestor documente, ANAF va putea clarifica situaţia fiscală a firmei şi va putea lua măsurile necesare pentru menţinerea statutului de contribuabil activ.

Procedura se aplică şi companiilor care au fost deja declarate inactive fiscal din cauza unor astfel de întârzieri. Acestea vor putea solicita corectarea situaţiei, după verificarea documentelor justificative de către autoritatea fiscală.

„Companiile care îşi îndeplinesc obligaţiile legale nu trebuie să suporte consecinţele întârzierilor administrative ale instituţiilor statului. Am avizat această soluţie pentru a permite ANAF să ţină cont de situaţia reală a contribuabililor şi de documentele pe care aceştia le-au depus în termen. Este important să eliminăm blocajele administrative care afectează activitatea economică şi să oferim mediului de afaceri soluţii rapide şi predictibile”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Prin această schimbare, Ministerul Finanţelor şi ANAF urmăresc să evite situaţiile în care firmele sunt sancţionate fiscal pentru întârzieri care nu le aparţin.