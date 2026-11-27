Sâmbătă, 5 decembrie 2026, începând cu ora 11:00, comuna gălăţeană Iveşti găzduieşte o manifestare culturală omagială dedicată împlinirii a 150 de ani de la naşterea marii scriitoare Hortensia Papadat-Bengescu (1876–1955). Evenimentul este organizat de Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” — instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi — împreună cu Primăria Iveşti şi Asociaţia Culturală „Ştefan Petică – Fiul satului Buceşti”.

Manifestarea îşi propune să readucă în atenţia comunităţii viaţa, opera şi memoria uneia dintre cele mai importante figuri ale literaturii române, chiar în locurile sale natale.

Programul evenimentului: Slujbă de pomenire şi comunicări omagiale

Potrivit organizatorilor, întâlnirea de sâmbătă, 5 decembrie, se va desfăşura în două momente distincte:

Slujbă de pomenire la casa natală: Primul moment va avea loc la monumentul comemorativ din curtea casei natale a scriitoarei din Iveşti, unde va fi oficiată o slujbă de pomenire.

Sesiune de comunicări omagiale: Manifestarea va continua la sediul Primăriei Iveşti, printr-o serie de comunicări consacrate personalităţii, biografiei şi moştenirii culturale lăsate de Hortensia Papadat-Bengescu.

Moştenirea literară şi omul din spatele operei

Autoare a unor romane fundamentale pentru evoluţia prozei româneşti interbelice — printre care „Fecioarele despletite”, „Concert din muzică de Bach”, „Drumul ascuns” şi „Rădăcini” — Hortensia Papadat-Bengescu a impus în literatura română o viziune originală asupra universului uman, remarcându-se prin fineţea analizei psihologice şi complexitatea personajelor sale.

Aniversarea celor 150 de ani de la naştere constituie nu doar un prilej de evocare a unei opere care şi-a câştigat un loc durabil în istoria literaturii române, ci şi o invitaţie de a descoperi omul din spatele scrisului: femeia, mama şi personalitatea cu preocupări şi aspiraţii multiple, a cărei existenţă a fost marcată deopotrivă de împliniri, responsabilităţi familiale şi dificultăţi.

Contribuţia profesorului Gheorghe Frătiţă la salvarea patrimoniului memorial

O atenţie deosebită în cadrul manifestării va fi acordată recuperării şi păstrării memoriei scriitoarei. În acest context, va fi evocată contribuţia profesorului Gheorghe Frătiţă, cercetător pasionat al istoriei Iveştiului, care, printr-o activitate desfăşurată de-a lungul mai multor decenii, a reuşit să salveze mărturii preţioase despre viaţa Hortensiei Papadat-Bengescu.

Relaţiile stabilite de acesta cu descendenţii familiei Papadat-Bengescu şi grija pentru recuperarea documentelor, fotografiilor şi obiectelor personale au dus la constituirea unui patrimoniu memorial valoros, păstrat astăzi de Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. Întâlnirea de la Iveşti devine astfel şi un omagiu adus celor care păstrează vie legătura dintre trecut şi prezent pentru generaţiile următoare.