Galațiul a devenit, pentru o zi, capitala dansului sportiv, găzduind duminică, 22 noiembrie 2026, cea de-a XIV-a ediție a Danube Dance Fest – Festivalul Internațional de Dans Sportiv, desfășurată la Sala Sporturilor din Galați.

Evenimentul, dedicat promovării tinerelor talente și valorilor dansului sportiv, s-a desfășurat sub patronajul Clubului de Dans Sportiv Beija Flor, sponsorizat de Primăria Galaţiului și sub egida Ministerului Sporturilor, prin Direcția Județeană pentru Sport Galați.

Competiția a reunit un număr impresionant de participanți: 122 de perechi și 175 de fete înscrise în competiția solo, o categorie nouă, introdusă în acest an. Pe ringul de dans au evoluat sportive și sportivi veniți din numeroase orașe ale României, printre care Galaţi, Piatra Neamţ, Constanța și București, dar și din Republica Moldova și Bulgaria, confirmând caracterul internațional al festivalului.

Dincolo de competiție și de rezultatele obținute, Danube Dance Fest a fost o adevărată celebrare a eleganței, disciplinei și pasiunii pentru dans. Costume spectaculoase, coregrafii dinamice, mișcări precise și momente de intensă concentrare au transformat ringul într-un spațiu al expresivității și al emoției.

Prezentul album fotografic surprinde atât momentele de pe ringul de dans, cât și secvențe din culisele competiției. Imaginile din backstage completează povestea spectacolului, dezvăluind emoțiile dinaintea intrării în concurs, pregătirile, concentrarea, bucuria și trăirile dansatorilor aflați în pragul întâlnirii cu publicul și cu juriul.

Fotografiile documentează nu doar frumusețea unui eveniment sportiv internațional, ci și efortul, perseverența și pasiunea din spatele fiecărei apariții scenice. Sunt instantanee care păstrează vie atmosfera festivalului și surprind acea stare specială, cunoscută drept „febra scenei”, în care emoția se împletește cu dorința de a oferi tot ce ai mai bun.

Danube Dance Fest – o sărbătoare a dansului, a tinereții și a performanței, în care Galațiul a demonstrat încă o dată că știe să transforme pasiunea în spectacol.