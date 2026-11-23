Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, a găzduit, pe 20 noiembrie 2026, un workshop dedicat implicării organizaţiilor neguvernamentale în asistenţa socială pentru cazuri speciale. La întâlnire au participat studenţi de la specializarea Teologie ortodoxă şi asistenţă socială, cadre didactice şi reprezentanţi ai mediului asociativ.

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul disciplinei „Organizarea şi managementul serviciilor sociale de asistenţă socială” şi a oferit studenţilor ocazia de a afla direct de la reprezentanţii unui ONG cum se desfăşoară activitatea de sprijinire a persoanelor aflate în situaţii vulnerabile. Invitatul special al workshopului a fost Mariana Taune, preşedinta Asociaţiei „Glas Cristalin”, care le-a prezentat studenţilor activitatea organizaţiei şi experienţa acumulată în sprijinirea persoanelor aflate în situaţii speciale.

Discuţiile au vizat importanţa empatiei, solidarităţii şi implicării concrete în comunitate, dar şi dificultăţile cu care se confruntă organizaţiile neguvernamentale în activitatea de zi cu zi.

„În spatele fiecărui caz special se află un om, o poveste şi o nevoie reală de a fi ascultat şi sprijinit. Numai împreună – universitate, ONG-uri, instituţii şi comunitate – putem construi soluţii care schimbă vieţi”, a subliniat Mariana Taune.

Participanţii au putut adresa întrebări, au aflat exemple concrete din activitatea de teren a asociaţiei şi au discutat despre modul în care cunoştinţele dobândite în timpul studiilor se aplică în practica asistenţei sociale.

Workshopul a fost organizat de conf. univ. dr. Rariţa Mihail, lect. univ. dr. Elisaveta Drăghici şi lect. univ. dr. Tincuţa Vrabie, în cadrul activităţii didactice coordonate de lect. univ. dr. Tincuţa Vrabie. La eveniment a participat şi părintele prof. univ. dr. Lucian Pietroaia. Întâlnirea a urmărit să apropie pregătirea academică de realităţile muncii în domeniul asistenţei sociale şi să încurajeze colaborarea dintre universitate şi organizaţiile neguvernamentale.