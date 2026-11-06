Nouă conducere la Casa de Ajutor Reciproc din Arhiepiscopia Dunării de Jos

Centrul Eparhial din Galați a găzduit Adunarea Generală Extraordinară a Casei de Ajutor Reciproc (CAR) a clerului și salariaților bisericești din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Principalul scop al întâlnirii a fost desemnarea noii conduceri a organizației.

Ședința s-a desfășurat în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a subliniat importanța întrajutorării, a solidarității creștine și a milosteniei, în special pentru sprijinirea tinerilor afectați de dependențe și a celor cu dizabilități.

Bilanțul activității în cifre:

900 de membri numără în prezent organizația (clerici și angajați bisericești).

numără în prezent organizația (clerici și angajați bisericești). 110.100 lei este valoarea ajutoarelor sociale acordate doar în primul trimestru al acestui an.

este valoarea ajutoarelor sociale acordate doar în primul trimestru al acestui an. Raportul prezentat de președintele CAR, preotul Nicușor Sorin Sandu, a vizat întreaga activitate din perioada 2022-2026.

Înființată pentru a oferi sprijin financiar în situații dificile (boală, deces) sau la evenimente deosebite (naștere), precum și împrumuturi avantajoase, instituția funcționează în conformitate cu Statutul BOR și legislația națională privind casele de ajutor reciproc.