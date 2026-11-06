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    Hoț din România, prins de carabinieri în timp ce dormea în casa pe care o jefuise, în Italia

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Hoț din România, prins de carabinieri în timp ce dormea în casa pe care o jefuise, în Italia

Paul Gabriel RogojinăHaz de necaz06.11.2026

Hoț din România, prins de carabinieri în timp ce dormea în casa pe care o jefuise, în Italia

Un incident mai puțin obișnuit a avut loc în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, în localitatea Pratovecchio Stia din Italia. Un român în vârstă de 42 de ani, cunoscut pentru antecedente similare, a fost arestat sub acuzația de furt din locuință, după ce carabinierii l-au găsit dormind chiar în casa în care intrase prin efracție, relatează presa italiană.

Bărbatul ar fi pătruns în locuință profitând de absența proprietarilor, a răscolit încăperile și a sustras mai multe obiecte. În loc să plece însă după comiterea furtului, acesta a ales să rămână în casă și să se odihnească. S-a întins într-un pat și a adormit, fără să-și imagineze cum se va încheia aventura sa.

Potrivit reconstituirii faptelor, oboseala, frigul și consumul de alcool l-ar fi determinat să-și petreacă noaptea în locuința pe care tocmai o jefuise.

Planul său a fost dat peste cap în dimineața următoare, când o vecină, alertată de mișcări și de o situație neobișnuită, a anunțat autoritățile. Carabinierii s-au deplasat la adresă și, după ce au intrat în imobil, l-au descoperit pe suspect dormind profund.

Potrivit publicației Corriere di Arezzo, bărbatul ar fi ajuns în zonă cu trenul, într-un loc în care mai trăise în trecut. Acesta ar fi fost chemat să efectueze câteva lucrări în domeniul construcțiilor și, inițial, ar fi încercat să găsească o unitate de cazare de tip bed and breakfast.

În cele din urmă, românul a ajuns să înnopteze într-o locuință care nu îi aparținea, iar dimineața s-a trezit în fața carabinierilor, care l-au arestat.

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