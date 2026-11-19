Bucuria lecturii a construit o nouă punte peste Prut pentru elevii din Galaţi. Astăzi, 19 noiembrie 2026, elevii Şcolii Gimnaziale „Româno-Britanice” din Galaţi au participat la activitatea „O carte pentru un prieten”, un demers menit să apropie copiii din România şi Republica Moldova prin poveşti, generozitate şi schimb cultural.

Evenimentul se desfăşoară în baza acordului de parteneriat încheiat între Şcoala Gimnazială „Româno-Britanică” din Galaţi şi Instituţia Publică Gimnaziul „Alexandru cel Bun” din satul Larga Nouă, raionul Cahul (Republica Moldova), în cadrul proiectului educaţional transfrontalier „Uniţi prin educaţie şi tradiţie”.

Prietenie şi schimb cultural dincolo de graniţe

Potrivit cadrului didactic coordonator, iniţiativa le oferă elevilor din cele două comunităţi şcolare prilejul de a descoperi valoarea generozităţii şi a dialogului cultural.

„Prin activitatea «O carte pentru un prieten», elevii sunt încurajaţi să împărtăşească bucuria lecturii şi să descopere cum o carte oferită în dar poate fi începutul unei prietenii. Activitatea pune în valoare generozitatea şi oferă copiilor din cele două comunităţi şcolare un prilej de apropiere prin poveşti şi lecturi care le plac”, a transmis prof. Liliana Tcaciuc, de la Şcoala Gimnazială „Româno-Britanică” din Galaţi.

Proiectul „Uniţi prin educaţie şi tradiţie” promovează atât educaţia formală şi nonformală, cât şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, oferindu-le elevilor din cele două şcoli ocazia să înveţe unii de la alţii şi să păstreze legătura dincolo de graniţe.