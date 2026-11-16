IPS Casian, mesaj către gălățeni la începutul Postului Crăciunului 2026

Numeroși credincioși au participat ieri, duminică, 15 noiembrie 2026, la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Galați de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Slujba a marcat prima duminică din Postul Nașterii Domnului (Duminica a 25-a după Rusalii), răspunsurile liturgice fiind oferite de corul catedralei.

În cuvântul de învățătură rostit în fața credincioșilor, Arhiepiscopul Dunării de Jos a vorbit despre Pilda samarineanului milostiv și despre importanța faptelor bune, subliniind că începutul Postului Crăciunului este un moment prielnic pentru armonie în familie și comunitate.

„În această duminică, Domnul adâncește iubirea în fapta milei față de tot omul, care devine astfel, prin milostenie, prin faptă, aproapele nostru, prin care Domnul ne vindecă de păcate, de greșeli și de patimi și ne ajută să aprofundăm rugăciunea cum ne învață Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, luându-L pe Domnul în noi și împreună cu noi. Astfel, la începutul Postului Nașterii Domnului, putem lucra pentru învierea noastră duhovnicească, la viața frumoasă, personală, în familie, în comunitate, în biserică și în mijlocul poporului nostru, cu sănătate”, a transmis Înaltpreasfințitul Părinte Casian.

Scrisoarea pastorală a Sfântului Sinod și rugăciune pentru intrarea în post

În cadrul Sfintei Liturghii a fost citită scrisoarea pastorală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului din anul 2026, dedicată „Anului omagial al pastorației familiei creștine” și „Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar”.

La momentul rânduit din timpul slujbei, copiii și credincioșii pregătiți s-au împărtășit, iar la final, ierarhul Dunării de Jos a rostit rugăciunea specială pentru intrarea în post și i-a binecuvântat pe toți cei prezenți.