Peste 500 de gălățeni au alergat la „Crosul Andreian” pentru a-l ajuta pe Aurelian

Peste 500 de tineri, elevi, studenți și adulți din Galați au luat startul la cea de-a cincea ediție a evenimentului sportiv-caritabil „Crosul Andreian”, desfășurat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, pe strada Domnească. Acțiunea a fost organizată, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Eparhiei și filiala gălățeană a Asociației Studenților Creștin Ortodocși Români (ASCOR), cu sprijinul profesorilor de Religie din județ.

Întreaga mobilizare a avut un scop profund umanitar: sprijinirea materială și spirituală a lui Neculai Aurelian, un adolescent gălățean în vârstă de 16 ani, diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică.

Povestea lui Aurelian și lupta pentru tratament

Aurelian urmează în prezent un program complex de tratament cu citostatice la Institutul Clinic „Fundeni” din București. Adolescentul provine dintr-o familie numeroasă, cu opt copii rămași orfani de mamă, fiind îngrijit de sora lui mai mare. Costurile lunare ale tratamentului de lungă durată și ale deplasărilor la spital se ridică la aproximativ 2.000 de lei, o sumă care depășește cu mult posibilitățile financiare ale familiei.

Toate fondurile strânse din donațiile participanților la cros vor fi direcționate exclusiv către acoperirea tratamentului acestui tânăr.

Traseu pe strada Domnească și premiere la Muzeul Eparhial

Participanții cu vârste de peste 15 ani au parcurs un traseu de 2.000 de metri pe strada Domnească, până la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos.

La linia de sosire, ocupanții primelor trei locuri, alături de toți ceilalți alergători, au fost întâmpinați, binecuvântați și premiați cu medalii, diplome și daruri de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian. Arhiepiscopul Dunării de Jos i-a felicitat pe tineri pentru solidaritate și pentru implicarea în ajutorarea semenilor aflați în suferință.

Ulterior, participanții au fost invitați în Salonul Oficial al Muzeului Eparhial, unde le-a fost prezentată expoziția temporară „Principii și principesele României”, iar la final s-au rugat împreună cu ierarhul în capela instituției de cultură.

Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați, Inspectoratul de Poliție Județean Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați și Fundația Comunitară Galați, iar asistența medicală pe traseu a fost asigurată de voluntarii SRAU Galați și UVSAR Galați.