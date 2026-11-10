Premieră în educaţie la Galaţi: Peste 300 de elevi la concursul „Scriu corect, citesc cu sens!”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, în parteneriat cu Schneider România şi partenerul local Librăriile Elibrys (prin fondatoarea şi CEO-ul Ela Moineagu), a încheiat cu un succes deosebit prima ediţie a concursului judeţean „Scriu corect, citesc cu sens!”. Competiţia a reprezentat o premieră educaţională dedicată elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor din judeţul Galaţi.

Evenimentul s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială Nr. 3 din Galaţi (structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 25) şi a reunit un număr impresionant de 321 de elevi din clasele a III-a şi a IV-a (163 de elevi de clasa a III-a şi 158 de elevi de clasa a IV-a). Copiii şi-au testat atenţia, cunoştinţele gramaticale şi grija pentru scrierea corectă în cadrul probelor de dictare şi transcriere, acţiunea mobilizând peste 30 de profesori evaluatori şi organizatori.

În paralel cu probele elevilor, părinţii prezenţi au participat la atelierul interactiv „Caiete care spun poveşti”. Această activitate a creat un spaţiu valos de dialog şi reflecţie concentrat pe rolul esenţial pe care familia îl are în formarea deprinderilor de scriere şi citire ale celor mici.

Ediţia de debut a fost marcată de prezenţa unor invitaţi de seamă din lumea culturală şi educaţională: scriitoarea de cărţi pentru copii Alina Diaconu, artista şi ilustratoarea Georgiana Susan, precum şi reprezentanţi ai mărcii Schneider în România şi ai Librăriilor Elibrys. Dincolo de componenta competiţională, manifestarea a fost o adevărată celebrare a lecturii conştiente şi a încrederii în sine, transmiţând mesajul că fiecare cuvânt scris corect contează.