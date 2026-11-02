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    Performanță istorică la Cairo: Patru medalii mondiale pentru comisarul de poliție gălățean Mihai Tâmpeanu 

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Performanță istorică la Cairo: Patru medalii mondiale pentru comisarul de poliție gălățean Mihai Tâmpeanu 

Maria ROMANIŢĂComunitate02.11.2026

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Poliția gălățeană are motive de mândrie la nivel internațional. Mihai Tâmpeanu, comisar de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, a reușit o performanță remarcabilă în acest weekend la Campionatul Mondial al Cluburilor de Karate Tradițional, competiție de anvergură desfășurată în Cairo, Egipt.

Sportivul a concurat alături de Lotul Național al României și de membrii Clubului Kodo Galați, acolo unde își desfășoară activitatea și în calitate de antrenor. 

Reprezentantul județului Galați a demonstrat o formă excelentă pe tatami, reușind să urce de patru ori pe podiumul mondial la probe extrem de disputate. Mihai Tâmpeanu a obținut trei medalii de argint la probele de Fuku Go, Kata individual și Enbu mixt. Palmaresul său din Egipt a fost completat de o medalie de bronz obținută la proba de Kumite individual, confirmându-și statutul de sportiv de elită. 

Rezultatele excepționale de la Cairo au o importanță strategică pentru viitorul carierei sale sportive. Acest campionat mondial a reprezentat ultimul test major înainte de o altă provocare de calibru.

Comisarul gălățean se pregătește intens pentru participarea la Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor, o prestigioasă competiție internațională programată să se desfășoare anul viitor în Australia. 

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