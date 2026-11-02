Performanță istorică la Cairo: Patru medalii mondiale pentru comisarul de poliție gălățean Mihai Tâmpeanu 

Poliția gălățeană are motive de mândrie la nivel internațional. Mihai Tâmpeanu, comisar de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, a reușit o performanță remarcabilă în acest weekend la Campionatul Mondial al Cluburilor de Karate Tradițional, competiție de anvergură desfășurată în Cairo, Egipt.

Sportivul a concurat alături de Lotul Național al României și de membrii Clubului Kodo Galați, acolo unde își desfășoară activitatea și în calitate de antrenor.

Reprezentantul județului Galați a demonstrat o formă excelentă pe tatami, reușind să urce de patru ori pe podiumul mondial la probe extrem de disputate. Mihai Tâmpeanu a obținut trei medalii de argint la probele de Fuku Go, Kata individual și Enbu mixt. Palmaresul său din Egipt a fost completat de o medalie de bronz obținută la proba de Kumite individual, confirmându-și statutul de sportiv de elită.

Rezultatele excepționale de la Cairo au o importanță strategică pentru viitorul carierei sale sportive. Acest campionat mondial a reprezentat ultimul test major înainte de o altă provocare de calibru.

Comisarul gălățean se pregătește intens pentru participarea la Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor, o prestigioasă competiție internațională programată să se desfășoare anul viitor în Australia.