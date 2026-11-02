Festivalul Roman Tirighina-Barboși, ediția a III-a: Trei zile în care istoria Romei antice a prins viață la Galați

Casa Artelor din Galați a devenit, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, gazda unei veritabile incursiuni în lumea Romei antice, cu prilejul celei de-a III-a ediții a Festivalului Roman Tirighina-Barboși. Evenimentul a reunit pasionați de istorie, membri ai asociațiilor de reconstituire istorică, tineri, copii și vizitatori de toate vârstele, oferindu-le ocazia de a descoperi, prin experiențe directe, aspecte ale vieții cotidiene din Antichitate.

Organizat într-o manieră care a îmbinat rigoarea istorică, educația și spectacolul reconstituirii, festivalul a propus publicului trei zile de activități interactive, demonstrații militare, ateliere de meșteșuguri și întâlniri cu personaje desprinse parcă dintr-o altă epocă.

Istoria, descoperită prin experiență directă

Programul festivalului a debutat cu INAVGURATIO – ceremonia oficială de deschidere, urmată de vizitarea taberelor și prezentarea trupelor de reconstituire istorică antică. Publicul a fost întâmpinat cu salutul războinicilor antici, AD CIVITEM SALVTEM, iar demonstrațiile militare reunite sub genericul AD ARMA au oferit o imagine sugestivă asupra disciplinei și pregătirii legionarilor romani.

Un loc important în program l-au ocupat atelierele tematice, concepute astfel încât vizitatorii să poată lua parte nemijlocit la activități inspirate din meșteșugurile și practicile lumii romane.

Astfel, la Officina scriptoria, participanții au descoperit scrisul și caligrafia romană, în timp ce Officina militaris le-a oferit posibilitatea de a realiza plăcuțe militare de identificare. Atelierul Ars magica a adus în atenție amuletele și formulele magice protectoare, iar Officina monetaria a prezentat tehnicile de batere a monedelor romane.

Tirul cu arcul, țesătoria și fierăria au completat oferta interactivă, alături de prezentările dedicate vieții în tabăra romană, echipamentelor militare și antrenamentelor legionare.

Ciocanele, nicovalele, cuțitele, secerile și războaiele de țesut au transformat spațiul festivalului într-un adevărat atelier de istorie vie. Nu au lipsit nici materialele tipărite cu explicații și detalii despre uniformele romane, care au oferit vizitatorilor informații suplimentare despre echipamentul militar și organizarea armatei antice.

O lecție de istorie dincolo de manuale

Festivalul nu a fost doar un eveniment de divertisment, ci mai ales o pagină de istorie practică, în care trecutul a fost readus în prezent prin demonstrații, obiecte, meșteșuguri și povești documentate.

O contribuție importantă la dimensiunea educativă a manifestării a avut-o domnul colonel Aurelian Niculescu, care a interpretat rolul unui senator roman. Îmbrăcat în toga albă, cu o prezență impunătoare și o atitudine care inspira autoritate, acesta a prezentat publicului informații istorice, fapte și date, contribuind la reconstituirea atmosferei specifice lumii romane.

Printre participanți s-a remarcat și un tânăr elev de liceu, pasionat de istorie și câștigător al unui concurs de profil, care a atras atenția prin cunoștințele sale, prin bogăția detaliilor oferite și prin dăruirea cu care a intrat în rolul legionarului roman.

Tinerii participanți au demonstrat că istoria poate deveni o pasiune autentică. Au participat cu entuziasm la exerciții de instrucție militară, dueluri demonstrative și interacțiuni cu publicul, fără să se lase descurajați de vremea răcoroasă, mai puțin prietenoasă cu uniformele concepute pentru clima mediteraneeană.

Și copiii au avut un rol activ. Îmbrăcați în costume inspirate din Antichitate, au luat parte la manevre și demonstrații, în timp ce fetele au descoperit tainele țesătoriei, folosind războaie de țesut asemănătoare celor prin intermediul cărora femeile din lumea veche confecționau veșmintele familiei.

Un festival cu ecouri internaționale

Un aspect deosebit al acestei ediții l-a reprezentat diversitatea publicului. Festivalul a atras nu doar vizitatori din Galați și din alte zone ale țării, ci și oaspeți din străinătate.

Printre aceștia s-au numărat Daniel Bălănescu, artist venit din Oxford, Marea Britanie, vizitatori italieni dar și o familie mixtă, cu tată filipinez și mamă româncă, ai cărei doi copii au fost fascinați de lumea antică reconstituită la Casa Artelor.

Un grup de bărbați asiatici a vizitat, de asemenea, tabăra romană, manifestând un interes deosebit pentru uniformele și echipamentele militare.

Printre vizitatori s-au aflat și Maria Măndița, jurnalistă la Radio România, precum și Corina Dobre, managerul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” din Galați.

Prezența acestor vizitatori, din medii culturale și geografice diferite, confirmă interesul pe care istoria și patrimoniul antic îl pot trezi dincolo de granițe și generații.

O comunitate unită de pasiunea pentru istorie

Festivalul a fost posibil datorită implicării participanților și a celor care susțin reconstituirea istorică și promovarea patrimoniului cultural.

Printre cei care au contribuit la desfășurarea evenimentului s-au numărat Antoaneta Crudu, Nanu Ioana, Borza Lucian, Crudu Ana Maria, Tofăleanu Alexandru, Sârbu Mara-Elena, Niculescu Andrei, Iacob Alexandru-Mihai, Oprea Robert-Alexandru, Zainea Leonard-Mihai și Crudu Marius.

Un ecou emoționant al manifestării a fost surprins și de doamna Mioara Baciu, una dintre participantele la festival, care a transmis următoarele gânduri:

„Călătorind prin file de istorie antică, rememorate prin grija și implicarea pe care Asociația Danubiana Galați o acordă actului cultural și identității naționale!”

Mesajul său sintetizează spiritul acestei manifestări, în care pasiunea pentru trecut s-a împletit cu dorința de a păstra și transmite mai departe valorile identității istorice și culturale.

Trei zile care vor rămâne în memoria Galațiului

Cea de-a III-a ediție a Festivalului Roman Tirighina-Barboși s-a încheiat cu un bilanț emoțional deosebit. Dincolo de demonstrații, ateliere și costume, evenimentul a oferit publicului șansa de a înțelege istoria prin participare directă și de a descoperi că trecutul nu este doar o succesiune de date și evenimente din manuale, ci o lume complexă, cu oameni, meserii, obiceiuri și povești.

Prin implicarea Asociației Danubiana Galați și a tuturor participanților, Casa Artelor s-a transformat, pentru trei zile, într-un spațiu al întâlnirii dintre trecut și prezent.

Ediția din acest an a avut un răsunet emoționant, care va dăinui în inimile gălățenilor și ale iubitorilor de istorie veniți din numeroase zone ale țării.

Festivalul Roman Tirighina-Barboși a demonstrat încă o dată că istoria poate fi trăită, nu doar povestită, iar atunci când este transmisă cu pasiune, profesionalism și respect pentru adevăr, ea devine o experiență memorabilă pentru toate generațiile.