Postul Crăciunului 2026 începe duminică, 15 noiembrie

Credincioșii ortodocși se pregătesc să intre în Postul Nașterii Domnului (Postul Crăciunului), unul dintre cele mai importante și mai lungi posturi de peste an, care durează 40 de zile, în perioada 15 noiembrie – 24 decembrie 2026.

În acest an, deoarece data de 14 noiembrie cade într-o zi de sâmbătă, Lăsata Secului are loc chiar mâine, sâmbătă, 14 noiembrie 2026. Astfel, postul începe efectiv duminică, 15 noiembrie, și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.

Calendarul complet al zilelor cu dezlegare la pește în 2026

Deși se întinde pe o durată de 40 de zile, Postul Crăciunului este considerat de credincioși unul mai blând decât Postul Paștelui, deoarece rânduiala bisericească prevede nu mai puțin de 14 zile cu dezlegare la pește, untdelemn și vin.

Prima dezlegare la pește are loc pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, iar ultima pe 19 decembrie. Iată lista completă a zilelor în care se poate consuma pește în Postul Crăciunului 2026:

În luna noiembrie: 21, 22, 23, 28, 29 și 30 noiembrie (inclusiv de Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României și al orașului Galați);

În luna decembrie: 1, 3, 5, 6 (de Sfântul Nicolae), 7, 12, 13 și 19 decembrie.

Ce reguli și tradiții respectă credincioșii în cele 40 de zile de post

Pe toată durata postului, credincioșii renunță la produsele de origine animală — carne, ouă și lactate. Potrivit rânduielilor bisericești, în zilele de luni, miercuri și vineri se ține post mai aspru (fără ulei și vin), în timp ce marțea și joia este dezlegare la untdelemn și vin.

De asemenea, în ultima săptămână dinaintea Crăciunului (20 – 24 decembrie) nu mai sunt zile cu dezlegare la pește, iar ziua de 24 decembrie (Ajunul Crăciunului) este o zi de post aspru, în care credincioșii ajunează până spre seară.

Dincolo de restricțiile alimentare, preoții reamintesc că postul este, înainte de toate, o perioadă de pregătire sufletească, rugăciune, spovedanie, împărtășanie și fapte bune față de cei aflați în nevoie.