Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi propune publicului o săptămână culturală extrem de variată, între 17 şi 22 noiembrie 2026. Programul reuneşte şase seri consecutive de evenimente care acoperă toate gusturile: de la storytelling live şi open mic într-un cadru relaxat, până la spectacole-lectură de dramaturgie contemporană şi producţii ample de dramă şi comedie.

Seri de poveşti şi open mic la Daily Pub (17–18 noiembrie)

Primele două întâlniri ale săptămânii aduc teatrul mai aproape de comunitate, într-un spaţiu neconvenţional, în parteneriat cu Daily Pub:

Marţi, 17 noiembrie, ora 20:30 – PURUL: Spectacolul serializat de storytelling live, realizat împreună cu Editura Nemira şi Daily Pub, revine cu un nou episod săptămânal. Actorul Ştefan Forir îi invită pe gălăţeni la 45 de minute de naraţiune captivantă din „Închisoarea Îngerilor” de Stephen King. Intrarea este liberă.

Miercuri, 18 noiembrie, ora 20:00 – MIERCUREA NOASTRĂ (Ediţia #28): Gazdele serii, actorii Denisa Dutcovschi, Costin Stăncioi şi Visarion Udatu, dau startul unui open mic cu tema „Arhivăm obiecte cu poveste”. Gălăţenii sunt invitaţi să aducă un obiect cu semnificaţie personală (o fotografie, un bilet, o carte sau un suvenir) şi să îi spună povestea. Participanţii îşi iau obiectele acasă la final şi beneficiază de 50% reducere la băutură pe tot parcursul serii, atmosfera muzicală fiind asigurată de Vlad Volf.

CITIM (FEST) MONODRAME la Teatru pe Ţeavă (19–20 noiembrie)

Joi şi vineri, iubitorii dramaturgiei contemporane sunt aşteptaţi la Teatru pe Ţeavă, de la ora 19:00, la debutul ediţiei #28 a proiectului CITIM (FEST) MONODRAME, organizat de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi în parteneriat cu Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău:

Joi, 19 noiembrie, ora 19:00: Spectacole-lectură după textele „Mami mea, Mami mea, Mirela” de Vlad Moszojanu, „Parte-n parte” de Bogdan Drumea şi „Ferestrele de taxi sunt cinematografe mobile” de Mihai Ivaşcu, în interpretarea actorilor Denisa Dutcovschi, Flavia Călin şi Costin Stăncioi.

Vineri, 20 noiembrie, ora 19:00: Spectacole-lectură după piesele „Ce părere ai despre piesa mea?” de Petre Barbu şi „Messier 87” de Ştefan Mihai, aduse în faţa publicului de actorii Aureliu Bâtcă şi Visarion Udatu.

Weekend pe scenă: Drama „Fete dure” şi comedia „Răpirea”

Finalul săptămânii mută acţiunea la Casa de Cultură a Studenţilor din Galaţi (strada Ştiinţei nr. 115), unde sunt programate două spectacole de referinţă:

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 19:00 FIX – „Fete dure”: Piesa scrisă de autoarea nord-irlandeză Tara Lynne O’Neill (cunoscută din serialul „Derry Girls”) şi regizată de Diana Mititelu — câştigătoare a Premiului UNITER pentru Debut în 2021 şi nominalizată la Gala UNITER 2025 — spune povestea adevărată a „sufragetelor fotbalului”, prima echipă feminină de fotbal din Belfast de la începutul secolului XX. Din distribuţie fac parte Denisa Dutcovschi, Oana Mogoş, Elena Emandi, Flavia Călin, Petronela Buda, Maria Niţă, Elena Ghinea, Cristina Uja Neagu, Elena Anghel, Mihaela Lecca Gorea, Ana Maria Ciucanu şi Carmen Albu. Spectacolul are o durată de două ore şi nu este recomandat persoanelor sub 12 ani.

Duminică, 22 noiembrie, ora 19:00 FIX – „Răpirea”: Comedia lui Aldo Nicolaj (titlu original „Repetiţie generală”), pusă în scenă de regizorul Eugen Făt, urmăreşte peripeţiile unei familii de hoţi ale cărei planuri se lovesc de coincidenţe şi situaţii absurde. Distribuţia îi reuneşte pe actorii Carmen Albu, Aurel Bâtcă, Vlad Ajder, Maria Niţă, Oana Preda şi Dan Căpăţână.

Despre dinamica acestei producţii, regizorul Eugen Făt a precizat: „Este o comedie poliţistă, în care surprizele se ţin lanţ. Un complot pus la cale de o familie de hoţi, o răpire dă naştere unui carusel de situaţii pline de haz şi absurd având un final neaşteptat. Nu vreau să dezvălui mai multe detalii din piesă, pot doar să spun că este o comedie atipică şi aştept spectatorii să vină la teatru!”

Bilete şi informaţii utile pentru spectatori

Gălăţenii îşi pot rezerva din timp locurile la spectacolele din acest weekend folosind canalele oficiale ale teatrului: