Rui Duarte: „Am încercat să forțăm lucrurile, să schimbăm jocul, dar rezultatul este nedrept” 

Oțelul Galați a întâlnit duminică după-amiază, pe teren propriu, pe Sepsi OSK Sf. Gheorghe, în cea de-a 14-a etapă din Superligă. Pedro Nuno a transformat și a păstrat un punct la Galați. Rezultat final: Oțelul Galați – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-1 (0-0). Oțelul ajunge astfel la opt meciuri consecutive fără victorie.

„Este nedrept, total nedrept rezultatul. Am controlat tot jocul. Prima repriză a fost uimitoare, am avut trei-patru șanse clare de a marca și trebuia să înscriem. Ei au produs doar cornere și faze fixe, în timp ce noi am jucat bine. În a doua repriză am încercat să marcăm primii, iar ei au înscris la prima ocazie. Este nedrept. Am încercat să forțăm lucrurile, să schimbăm jocul, dar rezultatul este nedrept.

Trebuie să credem în continuare în munca noastră, să fim uniți, să muncim mult în timpul săptămânii, iar soarta se va schimba. Sunt lucruri pe care le putem îmbunătăți, pentru că producem ocazii clare de a marca, dar trebuie să luăm decizii mai bune. Am avut 21 de șuturi, am încercat de 21 de ori.

Cred în munca mea și nu sunt îngrijorat de nimic. Îi înțeleg pe suporteri și vreau să fim uniți până la final. Vreau ca ei să creadă în continuare, pentru că fotbaliștii își doresc să câștige și știm că ne putem îmbunătăți.

Andrezinho joacă având anumite riscuri, putând evolua doar 15 minute, iar în cazul lui nu ne-am putut asuma riscuri. La fel și în cazul lui Kazu. Vrem ca ei să fie mai buni, dar au existat accidentări. Nu sunt scuze, ci fapte. Este imposibil să concurezi dacă nu ai competiție în interiorul lotului”, a concluzionat antrenorul Oțelului.