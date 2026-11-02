Noapte de coșmar la graniță: Mesaje RO-Alert în Tulcea și avioane F-16 ridicate de la sol după un atac masiv cu drone la Dunăre 

Porturile ucrainene de la Dunăre au fost ținta unor atacuri masive cu drone în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, context în care autoritățile române au activat imediat măsurile de protecție a populației din zona de frontieră. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), iar la ora 04:11 a fost transmis un mesaj RO-Alert pe întreg teritoriul județului Tulcea, prin care localnicii erau sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească.

Ca reacție directă la situația de securitate, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a mobilizat forțe aeriene importante pentru monitorizarea spațiului aerian național.

„Au fost ridicate de la sol aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană de la Fetești și Câmpia Turzii, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT”, se arată în informarea oficială de presă transmisă de MApN.

Reprezentanții ministerului au subliniat că, în ciuda apropierii atacurilor de graniță, „nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”.

Alerta aeriană extremă a încetat oficial la ora 05:26, conform datelor centralizate de dispecerate. În ciuda panicii generate de zgomote, reprezentanții ISU Tulcea au precizat că au fost înregistrate doar două apeluri la numărul unic de urgență 112: unul de la un cetățean care a sesizat zboruri la joasă înălțime și un altul pentru cererea de informații privind alerta. În urma evenimentelor din cursul nopții, nu au fost raportate pagube sau incidente care să necesite intervenția operativă a pompierilor tulceni.