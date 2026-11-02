Razie de proporții în municipiul Brăila: Filtre rutiere, zeci de șoferi testați și amenzi în valoare de mii de lei 

Forțe impresionante de ordine au împânzit municipiul Brăila în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, în cadrul unei acțiuni de tip razie organizată în intervalul orar 17:00 – 01:00. La activități au participat polițiști de la ordine publică, rutieră, investigații criminale și proximitate, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) și jandarmi. Obiectivele principale au fost combaterea faptelor antisociale, asigurarea siguranței publice și verificarea barurilor, teraselor și sălilor de jocuri de noroc.

Bilanțul acțiunii arată o mobilizare masivă pe străzile orașului, unde au fost organizate numeroase filtre rutiere. Oamenii legii au legitimat 171 de persoane, au verificat opt agenți economici și au controlat nu mai puțin de 129 de autovehicule. Pentru depistarea celor care încalcă legea, polițiștii au efectuat și 136 de testări cu aparatele din dotare, vizând în special consumul de alcool sau de substanțe psihoactive la volan.

În urma controalelor, polițiștii au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale pentru abateri la regimul circulației pe drumurile publice (O.U.G. nr. 195/2002), valoarea totală a amenzilor depășind 7.400 de lei. Ca măsuri complementare, agenții au reținut 4 permise de conducere și au retras un certificat de înmatriculare. Reprezentanții Inspectoratului au precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru menținerea ordinii și creșterea gradului de siguranță.