Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi propune publicului o săptămână culturală care îmbină teatrul, storytelling-ul live şi cinematografia românească contemporană. Capul de afiş al acestei perioade este întâlnirea specială cu regizorul Tudor Giurgiu şi echipa celui mai nou lungmetraj al său, „3 zile în septembrie”, programată vineri, 27 noiembrie 2026.

Alături de acest eveniment cinematografic, agenda săptămânii include o nouă seară de poveşti la Daily Pub şi o reprezentaţie cu casa închisă a comediei „Soacra cu trei nurori”.

Vineri, 27 noiembrie: Proiecţie specială „3 zile în septembrie” cu Tudor Giurgiu

Vineri, 27 noiembrie, de la ora 19:00 FIX, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” găzduieşte, la Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi (strada Ştiinţei nr. 115), proiecţia specială a lungmetrajului „3 zile în septembrie”, urmată de o sesiune de dialog între spectatori, regizorul Tudor Giurgiu şi membrii echipei. Evenimentul face parte din caravana naţională a filmului, care ajunge în noiembrie şi decembrie în mai multe oraşe din ţară, programul complet al turneului fiind disponibil pe TransilvaniaFilm.ro.

Pelicula este o comedie neagră despre o nuntă care nu mai ajunge la altar: petrecerea Biancăi este sabotată de apariţia intempestivă a amantei logodnicului ei, moment în care mireasa fuge cu primul titicar şi porneşte într-o odisee haotică în timp real, presărată cu întâlniri suprarealiste pe un litoral pustiu, transformând umilinţa serii într-o noapte de rebeliune eliberatoare.

Producţie şi filmări: Lungmetrajul a fost filmat în doar şapte zile, într-o tabără de creaţie care a transformat staţiunea Eforie Sud în platou de filmare şi a reunit peste 70 de profesionişti din cinema. Este o producţie independentă realizată în coproducţie de Point Film, StaySharp Film, Arome22 Creative Retreat, Libra Films şi WaveCulture HUB.

Distribuţie: Din echipa de actori fac parte Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeţa, Emilia Popescu, Adela Popescu şi Maria Junghietu.

Avanpremieră video: Cei interesaţi pot urmări teaserul oficial al filmului pe YouTube înaintea proiecţiei de vineri seară.

Marţi şi sâmbătă: Storytelling la Daily Pub şi „Soacra cu trei nurori”

Programul Teatrului Dramatic „Fani Tardini” mai cuprinde două întâlniri dedicate publicului gălăţean:

Marţi, 24 noiembrie, ora 20:30 – PURUL (Ediţia a 11-a): Spectacolul serializat de storytelling live continuă la Daily Pub cu episodul al treilea din „Închisoarea Îngerilor” de Stephen King, susţinut timp de 45 de minute de actorul Ştefan Forir. Intrarea este liberă.

Sâmbătă, 28 noiembrie, ora 19:00 FIX – „Soacra cu trei nurori”: Comedia de Ion Creangă, în regia lui Dan Mirea şi scenografia lui Daniel Divrician, ajunge la cea de-a 67-a reprezentaţie de la premiera din iunie 2019 şi se va juca cu casa închisă, biletele fiind deja epuizate. Din distribuţie fac parte Carmen Albu (Aftimia), Svetlana Friptu (Maranda), Mihaela Lecca-Gorea (Anica), Aureliu Bâtcă (Constantin), Cristina Uja-Neagu (Floarea), Vlad Ajder (Culai), Valeria Taban (Agripina), Adelin Ilie (Gheorghiţă) şi Lică Dănilă (Popa Leapşa), acompaniaţi de instrumentiştii Tamara Manea, Doru Roşca, Vasile Savin şi Ionuţ Donose.

Despre actualitatea acestui spectacol, regizorul Dan Mirea a subliniat: „Spectatorii îl vor descoperi pe Creangă proaspăt, fresh, pentru că el, studiindu-se în şcoală, a picat un pic în derizoriu. (…) Un alt element inedit este conflictul de idei din spectacol. Acest text cred eu că are profunzime şi pentru faptul că trezeşte un semnal de alarmă în lumea mai puţin educată a satului, în care aceste practici încă există, chiar dacă suntem în secolul al XXI-lea. Sigur, nu sub forma asta abruptă, brutală. Dar ea există ca mentalitate şi se perpetuează din generaţie în generaţie. La ţară încă există mentalitatea că, dacă eşti bogat, trebuie să te căsătoreşti cu una bogată. Că, dacă părintele îţi spune ce trebuie să faci, nu trebuie să ieşi din cuvântul lui, pentru că el este cel care ţi-a dat viaţă şi el îţi dă şi sens..” Dan Mirea, regizorul spectacolului.

Reguli de acces şi informaţii despre bilete

Reprezentanţii teatrului le reamintesc spectatorilor să ţină cont de regulile de acces şi de canalele oficiale de rezervare: