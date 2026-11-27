Garnizoana Galați și Instituția Prefectului – Județul Galați au anunțat astăzi, vineri, 27 noiembrie 2026, programul oficial al manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 2026.

Potrivit organizatorilor, anul acesta intervine o schimbare importantă privind locul desfășurării ceremoniilor: având în vedere că Cimitirul „Eternitatea” se află în renovare, depunerile de coroane de flori și ceremonialul militar vor avea loc pe strada Domnească, la Monumentul Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989 (zona Teatrului Dramatic „Fani Tardini”).

Programul complet al evenimentelor de marți, 1 decembrie 2026

Manifestările dedicate Zilei Naționale a României se vor desfășura pe strada Domnească, după următorul program:

La Catedrala Arhiepiscopală din Galați

Ora 10:00: Slujba de Te Deum.

La Monumentul Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989 (Teatrul Dramatic)

Orele 11:00 – 11:05: Întâmpinarea oficialităților și intonarea imnului național al României;

Orele 11:05 – 11:15: Evocarea însemnătății Zilei de 1 Decembrie;

Orele 11:15 – 11:40: Depunerea de coroane de flori;

Orele 11:40 – 12:20: Defilarea dispozitivului militar;

Orele 12:20 – 12:45: Defilarea tehnică a structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Reprezentanții Garnizoanei Galați și ai Prefecturii îi invită pe toți gălățenii să participe la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a României.