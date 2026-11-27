Potrivit organizatorilor, anul acesta intervine o schimbare importantă privind locul desfășurării ceremoniilor: având în vedere că Cimitirul „Eternitatea” se află în renovare, depunerile de coroane de flori și ceremonialul militar vor avea loc pe strada Domnească, la Monumentul Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989 (zona Teatrului Dramatic „Fani Tardini”).
Manifestările dedicate Zilei Naționale a României se vor desfășura pe strada Domnească, după următorul program:
La Catedrala Arhiepiscopală din Galați
La Monumentul Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989 (Teatrul Dramatic)
Reprezentanții Garnizoanei Galați și ai Prefecturii îi invită pe toți gălățenii să participe la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a României.