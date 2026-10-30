Now Reading: Parteneriat în loc de amenzi: ANAF trimite notificări de avertizare firmelor cu risc la TVA înainte de a trimite inspectorii în control

1
  • 01

    Parteneriat în loc de amenzi: ANAF trimite notificări de avertizare firmelor cu risc la TVA înainte de a trimite inspectorii în control

Light Dark

Parteneriat în loc de amenzi: ANAF trimite notificări de avertizare firmelor cu risc la TVA înainte de a trimite inspectorii în control

Sergiu DascăluEconomie30 octombrie 2026

Parteneriat în loc de amenzi: ANAF trimite notificări de avertizare firmelor cu risc la TVA înainte de a trimite inspectorii în control

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală derulează la nivel naţional un program de conformare cu caracter preventiv, schimband abordarea tradiţională a inspecţiilor fiscale în favoarea sprijinirii directe a contribuabililor. Prin intermediul acestei iniţiative, Fiscul identifică din timp agenţii economici care prezintă posibile riscuri fiscale în domeniul taxei pe valoarea adăugată şi îi informează direct despre neconcordanţele existente. Contribuabilii vizaţi primesc scrisori de informare prin care sunt îndrumaţi să îşi verifice evidenţele şi să îşi remedieze eventualele erori înainte de iniţierea unei proceduri formale de inspecţie fiscală, totul bazându-se pe analiza centralizată a volumului uriaş de date colectate din sistemele informatice ale statului.

Contribuabilii notificaţi sunt invitaţi să verifice dacă au depus toate declaraţiile fiscale şi informative la zi şi dacă datele raportate sunt complete şi corecte. Procesul de verificare vizează în mod special corelarea datelor din deconturile depuse cu informaţiile transmise şi primite prin platforma RO e-Factura, sumele înregistrate în casele de marcat electronice, raportările complexe SAF-T şi decontul precompletat generat automat prin sistemul RO e-TVA. În situaţia în care identifică operaţiuni nedeclarate corespunzător, firmele au posibilitatea de a înregistra sumele la rândurile de regularizări din decontul perioadei curente sau de a depune declaraţii rectificative, evitând astfel sancţiunile şi doânzile penalizatoare aferente unui control fiscal direct.

Această strategie de promovare a conformării voluntare dă deja roade în bugetul consolidat al statului, sprijinită şi de digitalizarea accelerată a raportărilor financiare. Conform datelor privind execuţia bugetară pe primele nouă luni ale anului 2026, publicate recent de Ministerul Finanţelor, încasările nete din TVA au atins cifra record de 118.273,6 milioane de lei. Valoarea reprezintă o creştere spectaculoasă de 24,8% (respectiv 23.517 milioane de lei) faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, depăşind totodată nivelul programat de Guvern cu peste 4,7 miliarde de lei. (sursa stiripesurse.ro)

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

0In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry0Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

395 voturi MonitorulDeGalati.ro

BeautyStartupconsultanta achizitii publiceAdmitereDetectivMica Publicitate 2OnReminderVeterinar

Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp