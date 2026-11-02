Ultimatum de la ANAF pentru proprietarii de vile de lux: Somaţii oficiale şi termen de 15 zile pentru declararea „taxei pe lux”, triplată în 2026

Inspectorii Fiscului au trecut la măsuri ferme împotriva românilor înstăriţi care au omis să îşi declare proprietăţile de mare valoare în vederea achitării impozitului special. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a început transmiterea primelor înştiinţări oficiale către persoanele fizice care figurau la data de 31 decembrie 2025 în evidenţe cu imobile rezidenţiale având o valoare impozabilă de peste 2,5 milioane de lei, dar care nu au depus documentele obligatorii până la termenul-limită de 30 septembrie 2026.

Măsura îi vizează pe toţi marii proprietari care au ignorat prevederile legale, autorităţile acordându-le un răgaz extrem de scurt, de cel mult 15 zile de la primirea somaţiei, pentru a-şi clarifica situaţia şi a evita executarea silită sau impunerea automată din oficiu.

Stabilirea acestei obligaţii fiscale se bazează exclusiv pe valoarea impozabilă calculată de administraţia locală şi înscrisă în decizia de impunere emisă de primărie, fără a fi luată în calcul suma de achiziţie sau preţul actual de piaţă al imobilului.

Aşa-numita „taxă pe lux” a suferit o majorare substanţială în 2026, cota aplicată triplându-se de la 0,3% la 0,9%. Procentul se aplică strict asupra cotei din valoarea impozabilă care depăşeşte pragul de 2,5 milioane de lei. De exemplu, în cazul unei vile evaluate de primărie la 3 milioane de lei, taxa de 0,9% se calculează pentru suma excedentară de 500.000 de lei, rezultând un impozit de plată de 4.500 de lei, ce trebuie declarat prin intermediul Formularului 216 şi transmis online către ANAF.

Proprietarii care ignoră notificările trimise de Fisc riscă consecinţe financiare severe. În cazul în care Formularul 216 nu este transmis în termenul legal de 15 zile de la primirea înştiinţării, autorităţile fiscale vor stabili din oficiu cuantumul impozitului datorat, aplicând totodată sancţiuni contravenţionale, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru fiecare zi scursă de la scadenţă. În plus, reprezentanţii ANAF reamintesc că impozitul special nu se limitează doar la clădirile rezidenţiale de lux, ci vizează şi autoturismele scumpe a căror valoare de achiziţie depăşeşte pragul de 375.000 de lei, pentru care declaraţia anuală trebuie depusă până la data de 31 decembrie. (sursa stiripesurse.ro)