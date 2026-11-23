Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat în dezbatere publică un proiect care modifică regulile de utilizare a anumitor categorii de numere de telefon în România. Schimbările vizează în special tehnologiile eSIM, reţelele 5G şi dispozitivele conectate la internet, urmărind alinierea legislaţiei naţionale la cele mai recente standarde internaţionale, prevăzute în Recomandarea ITU-T E.212, scrie Economica.net.

Ce se modifică pentru numerele care încep cu 06 şi utilizarea în afara ţării

Una dintre principalele direcţii ale proiectului vizează numerele din categoria 06, utilizate în prezent preponderent de echipamentele care transmit automat informaţii prin reţelele de comunicaţii. Prin eliminarea unei părţi dintre restricţiile actuale, ANCOM urmăreşte să ofere mai multă flexibilitate serviciilor digitale moderne:

Servicii extinse pentru indicativele 60–64: Aceste numere vor putea fi utilizate pentru mai multe tipuri de servicii de conectare la reţea, inclusiv pentru cele care necesită intervenţia utilizatorului, nu doar pentru transferul automat de date între dispozitive. Rămâne însă valabilă condiţia ca aceste numere să fie folosite exclusiv pentru servicii care nu presupun comunicarea directă între persoane, potrivit stiripesurse,ro.

Eliminarea restricţiilor geografice: Anumite categorii de numere destinate serviciilor de date vor putea fi utilizate şi în afara României, indiferent de zona în care funcţionează dispozitivele bazate pe eSIM sau Internetul Lucrurilor (IoT). Folosirea acestora va trebui să respecte atât reglementările din România, cât şi legislaţia statelor în care operează echipamentele.

Reguli mai clare pentru reţelele private şi termenul de consultare publică

Documentul elaborat de autoritate aduce clarificări importante şi în privinţa administrării resurselor tehnice limitate pentru operatori şi companii: