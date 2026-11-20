Duminică, 22 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de joi, 19 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 13.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,41 milioane de lei.
Reporturile puse în joc pentru duminică, 22 noiembrie
Joker: la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 433.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 162.000 de lei (peste 30.300 de euro);
Loto 6/49: la categoria I este în joc un report în valoare de peste 1,54 milioane de lei (peste 288.100 de euro);
Noroc: se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 250.100 de euro);
Loto 5/40: la categoria I este în joc un report în valoare de peste 767.000 de lei (peste 143.200 de euro);
Super Noroc: se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 564.200 de lei (peste 105.500 de euro);
Noroc Plus: la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 130.900 de lei (peste 24.500 de euro).
Premii importante câștigate la tragerile de joi, 19 noiembrie
La tragerea Loto 6/49 de joi s-a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 210.208,16 lei, biletul norocos fiind jucat online, pe bilete.loto.ro. Tot online, pe joaca.loto.ro, a fost jucat și biletul câștigător al premiului de categoria a III-a la Joker, în valoare de 52.820,76 lei. De asemenea, la tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 161.422 de lei, cu un bilet jucat la o agenție din București, Sectorul 3.
Numerele câștigătoare extrase joi, 19 noiembrie 2026:
Loto 6/49: 39, 20, 47, 46, 43, 32
Noroc: 9 6 7 6 1 9 3
Joker: 44, 7, 18, 15, 16 + 6
Noroc Plus: 3 7 5 7 0 8
Loto 5/40: 37, 9, 19, 20, 33, 17
Super Noroc: 9 9 5 1 6 0
Tragerile loto vor fi difuzate în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.