Duminică, 22 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de joi, 19 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 13.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,41 milioane de lei.

Reporturile puse în joc pentru duminică, 22 noiembrie

Potrivit Loteriei Române, sumele reportate la fiecare categorie sunt următoarele:

Joker: la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 433.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 162.000 de lei (peste 30.300 de euro);

Loto 6/49: la categoria I este în joc un report în valoare de peste 1,54 milioane de lei (peste 288.100 de euro);

Noroc: se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 250.100 de euro);

Loto 5/40: la categoria I este în joc un report în valoare de peste 767.000 de lei (peste 143.200 de euro);

Super Noroc: se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 564.200 de lei (peste 105.500 de euro);

Noroc Plus: la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 130.900 de lei (peste 24.500 de euro).

Premii importante câștigate la tragerile de joi, 19 noiembrie

La tragerea Loto 6/49 de joi s-a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 210.208,16 lei, biletul norocos fiind jucat online, pe bilete.loto.ro. Tot online, pe joaca.loto.ro, a fost jucat și biletul câștigător al premiului de categoria a III-a la Joker, în valoare de 52.820,76 lei. De asemenea, la tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 161.422 de lei, cu un bilet jucat la o agenție din București, Sectorul 3.

Numerele câștigătoare extrase joi, 19 noiembrie 2026:

Loto 6/49: 39, 20, 47, 46, 43, 32

Noroc: 9 6 7 6 1 9 3

Joker: 44, 7, 18, 15, 16 + 6

Noroc Plus: 3 7 5 7 0 8

Loto 5/40: 37, 9, 19, 20, 33, 17

Super Noroc: 9 9 5 1 6 0

Tragerile loto vor fi difuzate în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.