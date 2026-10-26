Reporturi mari la tragerile Loto de joi: Peste 1,32 milioane de lei la Loto 6/49 și noi premii puse în joc. Vezi numerele extrase duminică

Loteria Română organizează noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc joi, 29 octombrie, după ce la extragerile de duminică s-au acordat 22.238 de câștiguri în valoare totală de peste 1,98 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 247.900 de euro), în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 1,59 milioane de lei (peste 297.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 711.400 de lei, iar la categoria a II-a este în joc o sumă de peste 343.900 de lei. De asemenea, la Super Noroc reportul categoriei I a ajuns la peste 508.100 de lei, la Loto 5/40 este în joc un report de peste 99.200 de lei, iar la Noroc Plus se înregistrează un report de peste 23.800 de lei.

La tragerile anterioare s-au înregistrat premii mari pe categoriile inferioare: patru câștiguri a câte 68.875,44 lei la categoria a II-a de la Loto 6/49 (jucate în Iași, Botoșani și online), un premiu de 89.032,50 lei la Loto 5/40 în Negrești-Oaș și un câștig de 83.478,72 lei la Noroc.

Iată numerele câștigătoare extrase duminică, 25 octombrie:

Loto 6/49: 39, 10, 33, 27, 29, 28

Noroc: 4 2 5 7 4 2 9

Joker: 10, 39, 20, 16, 1 + 8

Noroc Plus: 2 4 0 9 0 3

Loto 5/40: 8, 22, 12, 21, 1, 16

Super Noroc: 4 1 3 0 0 8

Extragerile vor fi transmise în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au Noroc”, începând cu ora 18:30.