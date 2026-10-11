Rui Duarte, antrenor Oțelul Galați: „Am jucat împotriva unei echipe bune, pe un stadion mare. Pe viitor vom evolua mai bine, pas cu pas”

Oțelul Galați a pierdut sâmbătă seara primul meci cu portughezul Rui Duarte pe bancă, scor 0-1 cu FCSB, pe Arena Națională.

„A fost un meci dificil pentru noi. În prima repriză am încercat să stăm sus cu linia defensivă. Au fost și multe spații între linii, iar lor le-a fost ușor să le exploateze. Apoi, ne-am reglat jocul. După ce Sylla a luat al doilea galben, cartonașul roșu, a fost mult mai dificil de gestionat. Am încercat să ne apărăm, dar cred că am făcut două greșeli. În ambele situații noi am fost cei care au avut mingea. Trebuie să fim mult mai buni pe viitor. Înainte de corner, Miguel a avut mingea. La Sylla cred că a fost cartonaș roșu. Faza s-a petrecut fix în fața mea. Nu trebuia să facă alunecare, ci doar să atingă mingea. Avea deja un cartonaș galben. I-am explicat același lucru. Am jucat împotriva unei echipe bune, pe un stadion mare. Pe viitor vom evolua mai bine, pas cu pas”, a concluzionat antrenorul Rui Duarte.

După 11 etape, Oțelul Galați se menține pe locul 14, cu 10 puncte. Roș-alb-albaștrii vor juca următorul meci pe stadionul Oțelul, vineri, 16 octombrie, de la ora 18:00, cu Csikszereda.