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    Vanzari Diverse

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Vanzari Diverse

Monitorul de GalatiDiverse12.10.2026

  • Vând cazan țuică cupru 100l, echipat complet 50%, bidoane plastic 200l, motopompă apa 50%, furtun incendiu 6 buc, damigene sticlă 50 l, motocositoare, motoprășitoare. Telefon 0766-225.166 (235)
  • Vând icre de crap captura Dunare, proaspete in membrana sau cu aport scazut de sare (5%), livrari gratuite. Pret: 155 lei/kg. Tel. 0754-305.436 (232)
  • Vând 05 Kg de Caras calibre: 800 gr – 01 Kg, capturi Dunare (perspective noi capturi). Pret: 27 lei/ kg. Livrari gratuite la domiciliu. Telefon 0754-305.436 (232)
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