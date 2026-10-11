Un proiect care deja își arată roadele la fileu: Satelitul CSM Arcada Galați, lider în seria Est din eșalonul secund

În weekend a debutat Campionatul Național de volei masculin, Divizia A2, seria Est.

Chiar dacă a aliniat o echipă foarte tânără, CSM Arcada Galați, antrenată de Nicu Harabagiu, s-a impus în toate cele trei partide din turneul de la Iași:

3-0 (19, 22, 17) cu Știința Bacău;

3-1 (18, -21, 21, 19) cu Politehnica Iași;

3-2 (20, 20, -21, -26, 7) cu CSM Suceava.

În urma acestor rezultate, echipa gălățeană s-a instalat pe primul loc în clasament, cu un total de 8 puncte.

Lotul gălățean: Alexandru Păcuraru, Matei Josan, Hugo Burcă, Cristian Ungureanu, Bogdan Panait, Sebastian Ursu, Tudor Calciu, Eduard Ionescu, Matei Sava, Robert Marin și Ștefan Doca.

Cel de-al doilea turneu se va disputa în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, la Galați, cu participarea formațiilor CSM Suceava, Știința Bacău, CSM Rm. Sărat și CSM Arcada Galați.