Now Reading: Un proiect care deja își arată roadele la fileu: Satelitul CSM Arcada Galați, lider în seria Est din eșalonul secund

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    Un proiect care deja își arată roadele la fileu: Satelitul CSM Arcada Galați, lider în seria Est din eșalonul secund

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Un proiect care deja își arată roadele la fileu: Satelitul CSM Arcada Galați, lider în seria Est din eșalonul secund

Catalin RĂDULESCUSport11 octombrie 2026

Un proiect care deja își arată roadele la fileu: Satelitul CSM Arcada Galați, lider în seria Est din eșalonul secund

În weekend a debutat Campionatul Național de volei masculin, Divizia A2, seria Est.

Chiar dacă a aliniat o echipă foarte tânără, CSM Arcada Galați, antrenată de Nicu Harabagiu, s-a impus în toate cele trei partide din turneul de la Iași:

  • 3-0 (19, 22, 17) cu Știința Bacău;
  • 3-1 (18, -21, 21, 19) cu Politehnica Iași;
  • 3-2 (20, 20, -21, -26, 7) cu CSM Suceava.

În urma acestor rezultate, echipa gălățeană s-a instalat pe primul loc în clasament, cu un total de 8 puncte.

Lotul gălățean: Alexandru Păcuraru, Matei Josan, Hugo Burcă, Cristian Ungureanu, Bogdan Panait, Sebastian Ursu, Tudor Calciu, Eduard Ionescu, Matei Sava, Robert Marin și Ștefan Doca.

Cel de-al doilea turneu se va disputa în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, la Galați, cu participarea formațiilor CSM Suceava, Știința Bacău, CSM Rm. Sărat și CSM Arcada Galați.

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