Un ucrainean de 38 de ani s-a ales cu dosar penal la Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț

Controalele minuțioase efectuate de polițiștii de frontieră la punctele de trecere din zona Moldovei au scos la iveală o nouă încercare de tranzitare a graniței pe baza unor documente auto contrafăcute.

În cursul zilei de joi, 5 noiembrie 2026, în jurul orei 11:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț (ITPF Iași) s-a prezentat pentru efectuarea formalităților rutiere de ieșire sau intrare în țară un cetățean ucrainean în vârstă de 38 de ani. Bărbatul se afla la volanul unui autovehicul înmatriculat în Ucraina și a înmânat cadrelor de frontieră setul de acte solicitat pentru controlul de rutină.

În momentul examinării documentelor prezentate, polițiștii de frontieră au observat neconcordanțe suspecte la certificatul care atesta efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) a vehiculului. Echipajul a extins imediat verificările specifice și a constatat existența unor modificări mecanice evidente operate în zona numărului de înmatriculare înscris pe document. Expertiza amănunțită realizată pe loc de oamenii legii a confirmat că actul nu îndeplinește condițiile legale de formă și fond ale unui înscris autentic, fiind vorba despre un fals material în totalitate.

Ca urmare a celor constatate, polițiștii de frontieră din cadrul PTF Racovăț au oprit continuarea călătoriei autovehiculului și au deschis o anchetă penală pe numele conducătorului auto.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale, urmând ca la finalizarea investigațiilor dosarul să fie înaintat unității de parchet competente pentru luarea măsurilor legale ce se impun.