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    RO-Alert şi în estul judeţului Galaţi. O ţintă aeriană s-a îndreptat spre Reni, cu traiectorie potenţială către oraş

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RO-Alert şi în estul judeţului Galaţi. O ţintă aeriană s-a îndreptat spre Reni, cu traiectorie potenţială către oraş

Maria ROMANIŢĂEveniment14 octombrie 2026

RO-Alert şi în estul judeţului Galaţi. O ţintă aeriană s-a îndreptat spre Reni, cu traiectorie potenţială către oraş

Nicio noapte fără alerte la granița României! Armata a ridicat avioane F-18 și F-16 după ce o dronă a intrat în spațiul nostru aerian lângă Sulina. Vezi cronologia completă a incidentelor care au alertat Galațiul și Tulcea: 👇

O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Mesaje RO-Alert în toiul nopții și avioane de luptă ridicate de urgență

La câteva ore după alerta aeriană din judeţului Tulcea, unde o ţintă aeriană a pătruns în spaţiul românesc în apropiere de Sulina, autorităţile au emis miercuri seară, 14 octombrie, un nou mesaj RO-Alert, de această dată pentru estul judeţului Galaţi.

O altă ţintă aeriană, care se îndrepta către Reni, în Ucraina, a avut o traiectorie potenţială către municipiul Galaţi, potrivit Ministerului Apărării Naţionale (MApN). Ţinta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localităţii Reni.
Incidentul a început în largul Mării Negre, unde sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu şi participante la misiunile de Poliţie Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol.

”La ora 20.04, două ţinte aeriene au pătruns în spaţiul aerian naţional. Ulterior, contactul radar cu una dintre ţinte a fost pierdut deasupra mării, iar cealaltă a părăsit spaţiul aerian naţional la ora 20.13, îndreptându-se către Vâlcove, Ucraina. Ţinta a evoluat către Reni, Ucraina, cu traiectoria potenţială către municipiul Galaţi, drept care a fost emis un nou mesaj RO-Alert pentru estul judeţului Galaţi la ora 20.33. Ţinta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localităţii Reni, la nord de braţul Chilia”, a transmis Ministerul Apărării Naţionale.

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