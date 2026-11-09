Now Reading: Primarul Ionuţ Pucheanu anunţă că taxele şi impozitele locale nu vor creşte în Galaţi în 2027

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    Primarul Ionuţ Pucheanu anunţă că taxele şi impozitele locale nu vor creşte în Galaţi în 2027

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Primarul Ionuţ Pucheanu anunţă că taxele şi impozitele locale nu vor creşte în Galaţi în 2027

Veronica AFTENEȘtirea zilei09.11.2026

Primarul Ionuţ Pucheanu anunţă că taxele şi impozitele locale nu vor creşte în Galaţi în 2027

Gălăţenii nu vor plăti taxe şi impozite locale mai mari în 2027. Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a anunţat că administraţia locală nu intenţionează să majoreze impozitele şi taxele pentru anul viitor, în contextul creşterii preţurilor din ultimul an, începând de la alimente, până la combustibili, energie etc.

„Este o perioadă grea şi nimeni nu-şi doreşte să dea bani în plus. De aceea, Primăria Galaţi nu va mări taxele şi impozitele locale pentru anul 2027. Când fiecare om se gândeşte cum să mai facă faţă cheltuielilor de zi cu zi şi este atent la fiecare leu, o nouă majorare a taxelor locale ar mai lipsi. Povara de pe umerii oamenilor trebuie să dispară!”, a transmis primarul Ionuţ Pucheanu.

Anunţul primarului vine într-o perioadă în care cheltuielile gospodăriilor vor creşte semnificativ, odată cu venirea iernii, când facturile la energie electrică, la gaze, sunt tot mai mari, iar orice majorare a obligaţiilor către bugetul local ar pune o presiune suplimentară asupra contribuabililor.

Primarul Ionuț Pucheanu pune capăt speculațiilor: „Nu pornim o vânătoare a balcoanelor închise și nimeni nu va fi supra-impozitat!”
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