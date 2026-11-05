VIDEO: Controale în spitale după ce ministrul Sănătății a sunat incognito să-și programeze „bunica” la neurologie

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declanșat controale extinse prin Corpul de Control în spitalele publice din țară.

Decizia a fost luată după ce oficialul a testat personal sistemul, sunând incognito pentru a obține o programare la neurologie. Demersul a venit ca reacție la numeroasele sesizări ale pacienților, care s-au plâns că nu li se răspunde la telefon sau că locurile sunt permanent indisponibile.

În urma apelurilor efectuate, ministrul a descoperit disfuncționalități majore în mai multe unități medicale din România. În timp ce unele echipe au fost felicitate pentru promptitudine, în alte spitale s-au înregistrat situații catalogate drept inacceptabile. Printre acestea se numără refuzul programărilor și recomandări directe ca pacienții să apeleze la clinici din afara rețelei spitalicești publice.

Verificările vizează în mod direct sistemul de programări, pontajele personalului și modul de funcționare a ambulatoriilor de specialitate. Primele măsuri de control au fost deja activate în teren, fiind vizată inclusiv situația semnalată la Spitalul Clinic Colentina. Ministerul Sănătății subliniază că dezvoltarea ambulatoriilor este o prioritate și nu va tolera ca această reformă să fie ignorată de manageri.

„Mulţi pacienţi mi-au semnalat că sună zile întregi la spitale, că nu le răspunde nimeni sau că li se spune mereu că nu mai există locuri disponibile. Aşa că am pus mâna pe telefon şi am sunat personal la mai multe spitale publice din România, încercând să obţin o programare la neurologie pentru «bunica mea». Începând de astăzi, am dispus controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, pentru verificarea programărilor, a pontajelor şi a modului în care funcţionează ambulatoriile de specialitate”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Sursa video: Facebook Alexandru Rogobete