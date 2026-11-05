Bani europeni pentru facturi mai mici: Finanțare de 7,7 milioane de euro pentru panouri fotovoltaice și pompe de căldură în județul Galați

Un nou apel de proiecte prin Programul Tranziție Justă aduce județului Galați o alocare financiară de 7,7 milioane de euro.

Fondurile sunt destinate dezvoltării comunităților de energie din surse regenerabile. Proiectele pot fi depuse prin platforma MySMIS până la data de 31 martie 2027. Finanțarea este asigurată în proporție de 85% din Fondul pentru Tranziție Justă și 15% de la bugetul de stat.

Banii europeni vor fi folosiți pentru reducerea cheltuielilor cu energia electrică în gospodăriile din județ. Printre investițiile eligibile se numără instalarea de panouri fotovoltaice și fototermice, pompe de căldură, sisteme de stocare a energiei și soluții de racordare la rețeaua electrică. Ghidul solicitantului pune un accent deosebit pe sprijinirea gospodăriilor vulnerabile pentru combaterea sărăciei energetice.

Apelul se adresează unităților administrativ-teritoriale (UAT) și comunităților de energie din surse regenerabile cu personalitate juridică. Consiliul Județean Galați s-a pus deja la dispoziția primăriilor locale pentru a maximiza rata de atragere a acestor fonduri. Instituția va prelua un rol activ în coordonarea depunerii dosarelor.

„Consiliul Județean Galați va fi lider de parteneriat pentru primăriile din județ care doresc să acceseze aceste fonduri europene, oferind sprijin și implicare pentru dezvoltarea proiectelor de energie verde și pentru atragerea finanțărilor în beneficiul comunităților locale. Construim un județ mai verde, mai eficient energetic și cu oportunități mai bune pentru toți gălățenii!”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Sursa foto: Facebook Costel Fotea