VIDEO: Incendiu violent în Vânători, judeţul Galaţi. Un bărbat a murit

Tragedia de la Vânători, în care un bătrân a murit carbonizat, s-a produs dintr-o eroare ce putea fi evitată. Iată de la ce a pornit, de fapt, incendiul violent: 👇

Un bărbat a murit carbonizat, în urma unui incendiu izbucnit la o locuinţă din localitatea Vânători, judeţul Galaţi, iar o femeie a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Potrivit informaţiilor transmise de autorităţi, incendiul se manifestă violent, iar la locul evenimentului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

În urma intervenţiei, salvatorii au identificat două victime. Bărbatul de 83 de ani a fost găsit carbonizat, în timp ce femeia, în vârstă de 81 de ani, a avut nevoie de asistenţă medicală după ce a suferit un atac de panică. Intervenţia pompierilor este în desfăşurare, iar circumstanţele în care a izbucnit incendiul urmează să fie stabilite.

Vom reveni cu informaţii pe măsură ce autorităţile vor comunica noi date despre acest eveniment.