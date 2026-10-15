De la ce a pornit incendiul violent din Vânători în care un bărbat a murit carbonizat

O lumânare lăsată aprinsă este cauza oficială de la care a pornit incendiul violent izbucnit în localitatea Vânători, județul Galați. Nenorocirea s-a soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 83 de ani, care a fost găsit de salvatori carbonizat în interiorul locuinței. O femeie de 81 de ani și fiica acesteia au avut, de asemenea, nevoie de îngrijiri medicale la fața locului după ce au suferit atacuri de panică.

„În urma incendiului, au fost înregistrate trei victime: un bărbat în vârstă de 83 de ani, decedat, carbonizat, o femeie în vârstă de 81 de ani și fiica acesteia, ambele suferind atacuri de panică și primind îngrijiri medicale. Incendiul a afectat o locuință și două anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 150–200 de metri pătrați. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost o lumânare lăsată aprinsă, nesupravegheată”, au transmis reprezentanții ISU Galați.

Tragedia a mobilizat forțe impresionante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Galați. La locul evenimentului au intervenit de urgență trei autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD și o ambulanță de la Serviciul de Ambulanță Județean.

În ciuda eforturilor depuse de pompieri pentru a lichida flăcările care se manifestau extrem de violent, viața bătrânului nu a mai putut fi salvată.

Autoritățile gălățene reamintesc, în urma acestui eveniment tragic, importanța respectării măsurilor de siguranță în locuințe. Pompierii atrag atenția că utilizarea lumânărilor sau a altor surse de foc deschis fără supraveghere poate duce rapid la incendii devastatoare și pierderi de vieți omenești, așa cum s-a întâmplat în cazul bătrânului din Vânători.