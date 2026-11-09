Filmul românesc se mută pe streaming: Se lansează Cinemaraton Play

Grupul media Clever a anunţat lansarea oficială a platformei Cinemaraton Play, primul serviciu de streaming multi-screen dedicat în exclusivitate cinematografiei româneşti. Proiectul marchează trecerea firească a canalului TV Cinemaraton în mediul digital, lansarea fiind programată chiar de Ziua Naţională a României, pe 1 decembrie 2026.

După aproape un deceniu în care a adus pe micile ecrane producţii de patrimoniu, titluri clasice uitate şi creaţii contemporane remarcabile, brandul îşi extinde misiunea pentru a răspunde noilor obiceiuri de consum ale publicului. Noua platformă va pune la dispoziţie o selecţie variată de filme, seriale, documentare, dar şi producţii originale create special pentru spaţiul digital, fiind accesibilă online şi prin aplicaţiile mobile din Google Play şi App Store.

Cinemaraton Play va funcţiona iniţial pe bază de abonament la un preţ accesibil, urmând ca ulterior utilizatorii să aibă la dispoziţie şi opţiunea de tip pay-per-view pentru accesarea titlurilor individuale şi a producţiilor premium.