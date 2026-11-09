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    Filmul românesc se mută pe streaming: Se lansează Cinemaraton Play

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Filmul românesc se mută pe streaming: Se lansează Cinemaraton Play

Sergiu DascăluFilm și Muzică09.11.2026

Filmul românesc se mută pe streaming: Se lansează Cinemaraton Play

Grupul media Clever a anunţat lansarea oficială a platformei Cinemaraton Play, primul serviciu de streaming multi-screen dedicat în exclusivitate cinematografiei româneşti. Proiectul marchează trecerea firească a canalului TV Cinemaraton în mediul digital, lansarea fiind programată chiar de Ziua Naţională a României, pe 1 decembrie 2026.

După aproape un deceniu în care a adus pe micile ecrane producţii de patrimoniu, titluri clasice uitate şi creaţii contemporane remarcabile, brandul îşi extinde misiunea pentru a răspunde noilor obiceiuri de consum ale publicului. Noua platformă va pune la dispoziţie o selecţie variată de filme, seriale, documentare, dar şi producţii originale create special pentru spaţiul digital, fiind accesibilă online şi prin aplicaţiile mobile din Google Play şi App Store.

Cinemaraton Play va funcţiona iniţial pe bază de abonament la un preţ accesibil, urmând ca ulterior utilizatorii să aibă la dispoziţie şi opţiunea de tip pay-per-view pentru accesarea titlurilor individuale şi a producţiilor premium.

Directorul general al Cinemaraton, Adrian Bucă, a subliniat importanţa acestui proiect pentru promovarea culturii naţionale: „Lansarea Cinemaraton Play este un pas firesc în evoluţia brandului Cinemaraton. După aproape 10 ani în care am readus filmul românesc în atenţia publicului prin televiziune, era natural să facem trecerea către o platformă digitală, adaptată modului actual de consum, oriunde şi oricând. Ne dorim să oferim acces facil la filme româneşti, fie că vorbim despre producţii clasice sau contemporane, dar şi să dezvoltăm producţii proprii care să completeze această ofertă şi să ducă mai departe identitatea Cinemaraton”.

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