Peisaje de basm la Galați: Expoziția foto „Patagonia Dreamin’” poate fi vizitată la Complexul Muzeal de Științele Naturii

Iubitorii de natură, călătorii și artă fotografică din Galați sunt invitați într-o veritabilă expediție vizuală prin unele dintre cele mai spectaculoase și sălbatice regiuni ale planetei. Începând cu data de 4 noiembrie 2026, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” din Galați găzduiește foto-expoziția itinerantă „Patagonia Dreamin’”, o colecție impresionantă de cadre realizate de fotograful Mircea Muntean.

Publicul gălățean are ocazia să admire instantanee uluitoare ce surprind reliefuri glaciare, versanți muntoși abrupti și faună sălbatică specifică continentului sud-american, expoziția rămânând deschisă spre vizitare până în luna martie a anului 2027.

Lucrările expuse reflectă experiența directă trăită de autor în timpul unei expediții memorabile la capătul lumii, desfășurată în condiții autentice de explorare. Despre culorile incredibile și provocările acestei călătorii, Mircea Muntean mărturisește direct: “Expediția a durat trei săptămâni și s-a desfășurat în două dintre cele mai cunoscute parcuri naționale din Patagonia: Parcul Național Los Glaciares, aflat pe teritoriul Argentinei, și Parcul Național Torres del Paine, situat în Chile. Ținta noastră principală a fost fotografierea peisajului spectaculos, dar nu puține au fost momentele în care animalele și păsările ne-au oferit un bonus. Perioada aleasă pentru această călătorie a fost toamna australă (primăvara europeană) pentru a surprinde culorile incredibile ale naturii patagoneze. Iar faptul că am ales să călătorim cu cortul ne-a permis să ne bucurăm de natură și culoare în toate momentele zilei.”

Specialist în domeniul IT și pasionat de natură, Mircea Muntean are un parcurs fotografic de peste trei decenii, care a început în anul 1992, când imortaliza imagini cu prietenii și familia pe film, folosind un aparat Smena 8. Ulterior, a trecut la echipamente mai avansate, iar din 2006 a îmbrățișat fotografia digitală, explorând genuri variate, de la portret la street photography.

În prezent, fotograful se dedică în special cadrelor de peisaj și macrofotografiei, explicând că „aici reușesc cel mai bine să mă conectez la frumusețea lumii care ne înconjoară și s-o transmit și celor din jurul meu”. Membru din 2019 al Asociației Fotografilor de Natură din România (FORONA), autorul aduce la Galați un proiect susținut de misiunea asociației de a promova conservarea mediului prin artă.

Prin găzduirea acestei expoziții, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” își reconfirmă deschiderea către parteneriate culturale de calitate, menite să diversifice oferta educațională și artistică oferită comunității locale.