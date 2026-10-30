Seriale de top, drame istorice şi magie de Crăciun: Ce producţii noi apar pe Disney+ în luna noiembrie

Luna noiembrie aduce un maraton impresionant de premiere şi sezoane noi pe platforma Disney+, oferind abonaţilor un mix atractiv de aventură, drame juridice, istorice şi programe festive pentru întreaga familie.

Printre cele mai aşteptate lansări ale lunii se numără cel de-al treilea sezon din seria originală „Percy Jackson şi Olimpienii”, care debutează pe 20 noiembrie cu câte două episoade în fiecare săptămână. Inspirat din volumul „Blestemul Titanului” semnat de Rick Riordan, noul sezon îl poartă pe protagonist într-o misiune extrem de periculoasă pentru a o salva pe Annabeth Chase, capturată de forţele lui Kronos. În paralel, fanii K-Dramelor se pot bucura din 4 noiembrie de lansarea producţiei coreene „The Remarried Empress”, o poveste intensă despre intrigile de la palat ale împărătesei Navier.

Grama producţiilor dramatice este completată de revenirea unor titluri de mare succes, precum Sezonul 2 al comediei juridice „Totul e corect”, creată de Ryan Murphy, disponibilă tot din 4 noiembrie, cu o distribuţie de excepţie din care fac parte Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson şi Glenn Close. În plus, din 11 noiembrie continuă seria britanică „Rivalii” cu episoadele 7–12, aducând în prim-plan intensificarea luptei pentru franciza din Cotswolds şi tensiunile dintre personaje. Pasionaţii de drame istorice vor putea urmări din 18 noiembrie mini-seria „Jocurile de la Viena”, o incursiune fascinantă în culisele Congresului de la Viena din 1814, marcat de alianţe secrete şi intrigile politice de după surghiunul lui Napoleon.

Grila de noiembrie este îmbogăţită şi de producţii documentare sau sportive, precum recomandările National Geographic „Despre lupi cu Bertie Gregory” din 7 noiembrie şi „Expediţie: Salvarea mărilor noastre” din 14 noiembrie, alături de seria dedicată lumii curselor „The Pursuit: F1 Academy” din 19 noiembrie. De asemenea, atmosfera de sărbătoare începe să se simtă pe platformă spre finalul lunii prin lansarea filmelor festive „Polar Expres” pe 15 noiembrie, „Mickey: Singur acasă” pe 27 noiembrie, dar şi a altor clasice de Crăciun precum „Elful” sau „Cum a furat Grinch Crăciunul”.